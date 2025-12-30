Nước mắm nhĩ Thuyền Xưa: Sản phẩm từ tinh hoa nghề mắm Phú Quốc

Nghề làm nước mắm - Nghệ thuật không có công thức

Giữa xu hướng sản xuất thực phẩm công nghiệp hóa, nước mắm nhĩ truyền thống vẫn được xem là giá trị gắn liền với thời gian, sự kiên nhẫn và kinh nghiệm của người làm nghề.

Theo những nghệ nhân làm mắm tại Phú Quốc, nước mắm ngon không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu cá cơm than và muối biển, mà còn đến từ sự quan sát và cảm nhận trong suốt quá trình ủ chượp. Mỗi mẻ mắm có “tính cách” riêng, nên người làm nghề mắm không thể áp dụng một công thức cố định.

Người dân ướp muối vào cá tại nhà thùng Phú Quốc (Ảnh: Thuyền Xưa).

Trong suốt quá trình ủ chượp, người nghệ nhân phải lắng nghe tiếng sủi âm ỉ, cảm nhận được mùi đạm chín, quan sát màu nước mắm chuyển dần sang sắc hổ phách. Những dấu hiệu này chỉ có thể được nhận biết bằng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm nghề, không có máy móc nào đo đạc thay thế được.

Chính sự chú tâm ấy tạo nên tuyệt phẩm nước mắm nhĩ Phú Quốc - phần nước mắm tinh túy nhất được rút ra đầu tiên sau hơn một năm chờ đợi, sẽ có độ đạm tự nhiên cao, vị mặn béo hài hòa và hương thơm đặc trưng.

Nhẫn nại - yếu tố làm nên chất lượng nước mắm nhĩ Phú Quốc

Làm nước mắm là một hành trình dài. Muối biển sau khi thu hoạch phải được ủ đủ thời gian để đạt độ tinh khiết trước khi đưa vào chượp với cá.

Cá và muối sau đó được ủ trong thùng gỗ bời lời - loại gỗ đặc trưng của Phú Quốc. Công đoạn ủ mắm diễn ra từ 12 đến 18 tháng. Để có mẻ nước mắm đạt chất lượng, không thể rút ngắn quá trình ủ chượp này.

Giọt nước mắm nhĩ Thuyền Xưa được rút sau quá trình 12 tháng ủ chượp (Ảnh: Thuyền Xưa).

Khoảng thời gian dài này giúp protein trong cá phân giải tự nhiên, tạo nên độ đạm cao và hậu vị béo, ngọt sâu. Đây cũng là lý do khiến nước mắm nhĩ Phú Quốc được nhiều chuyên gia trong giới ẩm thực đánh giá cao và khó có thể sao chép bằng phương pháp công nghiệp.

Thuyền Xưa Foods - tiếp nối tinh thần nghề làm nước mắm truyền thống

Với định hướng tôn trọng tự nhiên và giá trị nguyên bản, Thuyền Xưa lựa chọn giữ trọn phương pháp thủ công, truyền thống. Mỗi chai nước mắm nhĩ Thuyền Xưa được sản xuất với cam kết: không bổ sung phụ gia, không chất tạo màu, không thêm đạm hóa chất. Tất cả giữ nguyên hương vị vốn có của cá và muối.

Chia sẻ về định hướng phát triển thương hiệu, bà Đoàn Phương Ly - CEO, nhà sáng lập Thuyền Xưa Foods - cho biết, doanh nghiệp không đặt mục tiêu sản lượng lên hàng đầu mà ưu tiên sự ổn định về chất lượng của từng chai nước mắm.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt thời gian ủ chượp và kiểm soát nguyên liệu được xem là cách để thương hiệu duy trì bản sắc nghề mắm trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và đó cũng thể hiện cái tâm của người làm nghề.

Nước mắm nhĩ Thuyền Xưa: Vị giản đơn, giọt tinh túy

Trong đời sống ẩm thực Việt Nam, nước mắm không chỉ là gia vị mà còn là ký ức, là thói quen và là sợi dây gắn kết các thế hệ trong gian bếp gia đình. Với nước mắm nhĩ Thuyền Xưa, giá trị ấy được gìn giữ từ những điều giản đơn nhất. Sự tinh túy từ những điều giản đơn đó, là cầu nối vun tròn hạnh phúc cho mỗi bữa cơm gia đình Việt Nam.

Nước mắm nhĩ Thuyền Xưa - Vị giản đơn, giọt tinh túy (Ảnh: Thuyền Xưa).

Việc lựa chọn sử dụng nước mắm nhĩ Thuyền Xưa không chỉ là lựa chọn một sản phẩm, mà còn là sự đồng hành cùng những con người đang lặng lẽ giữ nghề nước mắm Phú Quốc.

Đó là sự trân trọng dành cho một nghề truyền thống đòi hỏi tình yêu nghề, sự chú tâm, nhẫn nại - để từ những nguyên liệu giản đơn, tạo nên những giọt tinh túy bền bỉ cùng văn hóa ẩm thực Việt Nam.