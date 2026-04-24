Nước cờ 13.000 tỷ của Sơn Hà: Giữ vững sản xuất, chờ dòng tiền KCN

Sáng 24/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Mã chứng khoán: SHI) diễn ra tại Hà Nội với một bầu không khí đầy kỳ vọng.

Trong cuộc họp, ban lãnh đạo đã chính thức trình và được cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng, đi kèm lợi nhuận sau thuế 87 tỷ đồng và cổ tức 5%.

Giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến số, câu hỏi lớn nhất được giới đầu tư đặt ra là "làm sao để một doanh nghiệp đi lên từ những chiếc bồn nước inox có thể chinh phục cột mốc doanh thu khổng lồ này?".

Câu trả lời từ những người đứng đầu doanh nghiệp mang đến một góc nhìn thực tế, đó là dùng sự bền bỉ của xưởng máy để tài trợ cho những bước tiến dài hạn.

Đoàn Chủ tịch ĐHCĐ SHI trả lời câu hỏi của cổ đông (Ảnh: SHI).

Bám trụ sản xuất giữa làn sóng tháo chạy

"Nhiều doanh nghiệp hiện nay tỏ ra bi quan với ngành sản xuất. Họ thấy vất vả mà hiệu quả không tương xứng nên vội vã chuyển sang các lĩnh vực đầu tư khác", ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT Sơn Hà thẳng thắn chia sẻ trước các cổ đông.

Nhưng với Sơn Hà, sản xuất không phải là gánh nặng, mà là chiếc mỏ neo sinh tồn. Năm 2025, mảng kinh doanh cốt lõi này đã góp phần mang về cho tập đoàn 11.765 tỷ đồng doanh thu thuần, vượt kế hoạch đề ra và tăng 4,5% so với năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp chạm mốc 1.000 tỷ đồng, duy trì biên lợi nhuận ở mức 8,5%.

Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng thắt chặt, chính dòng tiền đều đặn từ các nhà máy đã giúp Sơn Hà đứng vững. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho được cải thiện lên mức 8,16 lần so với 7,93 lần của năm 2024, cho thấy đồng vốn đang được xoay vòng cực kỳ hiệu quả.

Không chỉ phòng thủ sân nhà, doanh nghiệp còn chủ động "chia trứng vào nhiều giỏ" trên mặt trận xuất khẩu. Từng có thời điểm thị trường Ấn Độ chiếm tới 80-90% tỷ trọng, mang theo rủi ro cực lớn nếu bị áp thuế chống bán phá giá như bài học nhãn tiền từ thị trường Mỹ.

Đến nay, Sơn Hà đã chủ động kéo tỷ trọng của Ấn Độ xuống dưới 30%, đồng thời đưa sản phẩm phủ sóng tại 50 quốc gia. Cứ mỗi lần xách vali đi hội chợ quốc tế, doanh nghiệp lại kiên trì tìm kiếm hàng trăm khách hàng mới, bảo vệ "nồi cơm" chung của cả hệ thống.

Trong khi nhiều doanh nghiệp chán nản rời bỏ sản xuất, Sơn Hà lại chọn cách bám trụ. Trong ảnh là dây chuyền sản xuất bình nước nóng Sơn Hà (Ảnh: SHI).

Chịu đau ngắn hạn, chờ dòng tiền 2.000 tỷ đồng

Dù ghi nhận doanh thu vượt kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Sơn Hà chỉ đạt 82,3 tỷ đồng, hoàn thành 71% chỉ tiêu. Tuy nhiên, đằng sau con số này là một sự đánh đổi có chủ đích của ban lãnh đạo.

Suốt 5-7 năm qua, tập đoàn đã dồn lực đầu tư mạnh tay cho các dòng sản phẩm dân dụng và công nghiệp mới. Chi phí đầu tư lớn kéo theo áp lực khấu hao đè nặng lên kết quả kinh doanh ngắn hạn. Ông Phạm Thế Hùng, Phó TGĐ Thường trực lý giải, doanh nghiệp đang chấp nhận lùi một bước, xây móng vững chắc để đón chu kỳ bứt phá trong 3-5 năm tới.

Và "mỏ vàng" thực sự mang lại lợi nhuận đột biến đang chờ đợi ở phía trước mang tên Bất động sản công nghiệp. Dự án SHI IP Tam Dương (Phú Thọ) với quy mô 160ha chính là con bài chiến lược được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn bức tranh tài chính của tập đoàn.

Chỉ riêng trong năm 2025, Sơn Hà đã chốt sổ hợp đồng cho thuê 40ha, tương đương 30% diện tích đất thương phẩm. Thương vụ này ước tính mang về tổng doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng. Dòng tiền này dự kiến sẽ bắt đầu chảy về két sắt của tập đoàn từ quý II/2026 với khoảng 500-600 tỷ đồng.

Đỉnh điểm của chu kỳ thu tiền sẽ rơi vào năm 2027 với con số ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 2 năm tới, mảng bất động sản công nghiệp có thể bơm vào hệ thống khoảng 2.000 tỷ đồng. Tập đoàn cũng đang phấn đấu cho thuê thêm 10-20ha ngay trong năm 2026.

Dù quá trình đẩy nhanh tiến độ dự án từng vấp phải lực cản do những thay đổi về bộ máy hành chính địa phương và bài toán giải phóng mặt bằng, ban lãnh đạo vẫn đặt mục tiêu hoàn thiện khâu tái định cư vào cuối năm 2026. Từ năm 2028, nguồn thu từ dự án này sẽ giải quyết triệt để áp lực tài chính, tạo ra bước nhảy vọt về lợi nhuận.

Phối cảnh dự án BĐS công nghiệp SHI IP Tam Dương của Sơn Hà (Ảnh: SHI).

Tự viết code AI và tầm nhìn thập kỷ

Không chỉ dựa vào đất đai hay xưởng máy, Sơn Hà đang âm thầm thực hiện một cuộc cách mạng từ bên trong với trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì mua các giải pháp có sẵn trên thị trường, đội ngũ IT của tập đoàn tự tay viết code, xây dựng kho dữ liệu (data warehouse) để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

Ngay trong năm 2025, AI đã được đưa vào ứng dụng sâu rộng trong công việc hàng ngày của nhiều bộ phận. Nước cờ này giúp tối ưu hóa quy trình và cắt giảm đáng kể chi phí nhân sự. Nhờ đó, dù doanh thu tăng 4,5%, tổng chi phí hoạt động chỉ nhích nhẹ 0,5%. Đặc biệt, chi phí bán hàng giảm 3% và chi phí quản lý giảm 4%.

Với nền tảng tinh gọn và sức chống chịu đã được tôi luyện, Sơn Hà tự tin vào kế hoạch 13.000 tỷ đồng. Bất chấp những biến động về địa chính trị hay giá nguyên liệu đầu vào, ban lãnh đạo khẳng định doanh nghiệp đủ sự linh hoạt để phản ứng kịp thời.

"Chúng tôi phải tính bài toán bền vững cho 10-20 năm nữa, xem Sơn Hà sẽ như thế nào và làm lĩnh vực gì", Chủ tịch Lê Vĩnh Sơn trăn trở. Việc bước chân vào phân khúc nhà ở xã hội hay lĩnh vực xử lý nước thải, môi trường chính là những mảnh ghép tiếp theo để hoàn thiện hệ sinh thái.