NovaGroup bác tin xuyên tạc hình ảnh diễn tập của Công an TPHCM

Tập đoàn Nova (NovaGroup) vừa lên tiếng đính chính sau khi trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, hình ảnh về hoạt động của lực lượng công an tại khu vực tòa nhà tái định cư của Tập đoàn này tại TP Thủ Đức cùng một số thông tin suy diễn không chính xác.

Cụ thể, theo công văn của Công an TPHCM về việc hỗ trợ địa điểm diễn tập đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, NovaGroup đã đồng ý hỗ trợ cho mượn địa điểm diễn tập là khối nhà D07 (tòa nhà tái định cư của Tập đoàn Novaland, số 26 Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức) cũng như một số tuyến đường xung quanh cho việc triển khai tổ chức diễn tập của Công an TPHCM theo tinh thần đề nghị của công văn này.

Khu vực huấn luyện phục vụ diễn tập năm 2022 (Ảnh: Công an TPHCM).

Thông tin chính thức về việc diễn tập từ ngày 28/9 đến 1/11 đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công an TPHCM.

"Do đó, mọi thông tin đăng tải xuyên tạc không chính xác sẽ được chuyển đến cơ quan ban ngành có liên quan xử lý theo pháp luật", NovaGroup thông tin.

Công an TPHCM sau đó cũng bác bỏ các thông tin xuyên tạc về hoạt động diễn tập. Đồng thời, cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật các cá nhân tung tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng Công an TPHCM và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Những tin suy diễn, xuyên tạc về NovaGroup diễn ra trong bối cảnh công ty này vừa đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu NVL của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) theo phương thức nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch diễn ra từ ngày 14/10, mục đích là tăng tỷ lệ sở hữu.

NovaGroup hiện là cổ đông lớn nhất ở Novaland khi nắm giữ hơn 721,83 triệu cổ phiếu NVL, tương đương hơn 37,02% vốn. Nếu việc mua cổ phiếu NVL hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của NovaGroup ở Novaland sẽ tăng lên hơn 37,4%, tương đương với trên 729,83 triệu cổ phiếu.

Ngày 11/10, ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT NovaGroup - cũng đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu NVL để tăng lượng cổ phiếu đang nắm giữ lên 83,24 triệu đơn vị, tương đương 4,269% vốn.

Cổ phiếu NVL đã giảm 4 phiên liên tiếp, trùng thời điểm vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu Novaland từ sở hữu cá nhân sang NovaGroup, qua đó không còn là cổ đông lớn tại đây.

