Chân dung 2 cổ đông kín tiếng còn lại của Công ty Chị Em Rọt

Mới đây, liên quan đến vụ án Sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt) và Công ty cổ phần Asia Life, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội Lừa dối khách hàng.

Trước đó, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) - Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT công ty; Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật công ty; Lê Thành Công - Thành viên HĐQT công ty và Nguyễn Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life - đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định sản phẩm Thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (thường được gọi là kẹo rau củ Kera) là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt, do Công ty cổ phần Asia life sản xuất là "hàng giả".

Theo cơ quan chức năng, thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác chung. Trong đó, hoa hậu Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Như vậy, ngoài Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã bị khởi tố còn có 2 cổ đông kín tiếng khác của Công ty Chị Em Rọt là Phạm Thị Nhật Lệ và Trần Chí Tâm.

Hai cá nhân này lần lượt góp 13,66% và 13,67% vốn điều lệ, tương đương góp hơn 683 triệu đồng mỗi người. Tỷ lệ vốn góp của 2 cá nhân này tương đương với tỷ lệ vốn góp của Quang Linh Vlogs là 683,5 triệu đồng.

Chỉ sau một tháng hoạt động, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng, nhưng không công khai thông tin chi tiết về cơ cấu góp vốn mới.

Cổ đông kín tiếng nhất là Trần Chí Tâm (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) - nắm 13,67% cổ phần công ty. Người này chưa từng xuất hiện trong các sự kiện, video quảng cáo hay các phiên livestream của các thành viên Công ty Chị Em Rọt.

Đáng chú ý, ông Tâm còn là cổ đông của Công ty TNHH Quang Linh Vlogs Store được thành lập từ tháng 7/2022. Vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Trong bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2022 cho thấy, thành viên góp vốn gồm ông Trần Chí Tâm góp 800 triệu đồng (tương đương 80% vốn).

Ngoài ra, bà Võ Thị Lộc (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) góp 200 triệu đồng (tương đương 20% vốn). Vài ngày sau đó, 2 cá nhân này tăng vốn góp lên gấp đôi, nâng vốn điều lệ doanh nghiệp lên 2 tỷ đồng.

Theo một số thông tin cho biết, ông Tâm là đại diện quản lý Quang Linh Vlogs Store, người này đã âm thầm giúp Quang Linh Vlogs quản lý công ty và không ít công việc ở Việt Nam. Trên kênh Youtube hơn 4,1 triệu người theo dõi của Quang Linh Vlogs cũng công khai thông tin liên hệ của ông Trần Chí Tâm với vai trò đại diện của team châu Phi ở Việt Nam.

Cổ đông còn lại là Phạm Thị Nhật Lệ, sinh năm 1996, là chị gái của Quang Linh Vlogs. Bên cạnh việc là cổ đông của một số công ty liên quan em trai, nữ TikToker sở hữu hơn 810.000 lượt theo dõi cũng thường giúp Quang Linh Vlogs quản lý một số công việc ở Việt Nam.

Liên quan đến kẹo rau củ Kera, Nhật Lệ cũng từng có nhiều phiên livestream bán sản phẩm này trên trang cá nhân, tích cực giới thiệu kẹo rau củ Kera dành cho người không thích và không ăn được rau. Trong một phiên livestream, cô giới thiệu sản phẩm không chứa đường, chỉ chứa rau xanh, gelatin (nguyên liệu tạo ra kẹo dẻo - PV).

Đầu tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty cổ phần Asia Life và Công ty Chị Em Rọt xảy ra tại TPHCM và Đắk Lắk.

Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life; Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt; Lê Thành Công - Thành viên HĐQT công ty.

Bộ Công an cũng khởi tố Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) - Thành viên HĐQT và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT công ty. Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng" và khởi tố bị can đối với 04 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty cổ phần Asia Life cùng về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".