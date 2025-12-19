Note Group độc quyền khai thác mạng lưới màn hình Led Trung tâm thương mại Vincom

Cột mốc này khẳng định vị thế dẫn đầu của Note Group trong lĩnh vực Digital OOH.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp tăng cường cạnh tranh trên nền tảng số, xu hướng quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số (Digital OOH) đang được đánh giá là một trong những kênh gần với hành vi tiêu dùng thực tế nhất. Nhiều thương hiệu cũng đang dịch chuyển ngân sách đưa vào chiến lược tiếp cận khách hàng.

Việc Note Group đầu tư và độc quyền khai thác hệ thống truyền thông tại trung tâm thương mại phù hợp xu hướng thị trường này.

Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom luôn được xem là “vị trí vàng” với lưu lượng khách hàng khổng lồ, đa dạng về phân khúc, và đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, có thu nhập cao và khả năng chi tiêu lớn. Với hàng triệu lượt khách ghé thăm mỗi tháng, Vincom là nền tảng lý tưởng để các thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả và trực quan.

Note Group độc quyền khai thác mạng lưới led TTTM Vincom (Ảnh: N.A).

Thế hệ người tiêu dùng hiện đại đánh giá thương hiệu ngay từ cách thương hiệu xuất hiện và họ tin vào điều họ thấy thường xuyên, nhất quán và chuyên nghiệp.

Với việc khai thác độc quyền 31 vị trí màn hình LED (bao gồm 13 màn hình ngoài trời và 18 màn hình bên trong TTTM), Note Group giúp thương hiệu xuất hiện tại những khu vực đắc địa không thể bỏ qua như: cổng chính tòa nhà, sảnh chính và khu vực thang máy. Đây là những điểm chạm then chốt, tác động trực tiếp đến quyết định mua sắm của khách hàng.

Những địa điểm này đặc biệt phù hợp với các ngành FMCG (nhóm hàng tiêu dùng nhanh), thương mại điện tử, thanh toán số, giải trí và bất động sản.

Việc nắm giữ quyền khai thác độc quyền hệ thống màn hình Led tại Vincom là bước tiến quan trọng giúp Note Group hoàn thiện hệ sinh thái quảng cáo ngoài trời.

Với mạng lưới bao phủ từ các tòa nhà, tuyến phố trọng điểm đến các trung tâm thương mại, đảm bảo thương hiệu hiện diện tại mọi điểm chạm chiến lược trong hành trình trải nghiệm mỗi ngày của người tiêu dùng.