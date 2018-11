“Nóng” vụ cựu sếp BHXH bị bắt; “Trải thảm đỏ” cho nhà đầu tư Trung Quốc

Vấn đề kinh tế trong tuần:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, chiều 4/11

Thủ tướng “trải thảm đỏ” mời doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam

Chiều 4/11, trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất tại Thượng Hải (CIIE 2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, từ nay đến năm 2020, trung bình mỗi năm Việt Nam cần 25 tỷ USD cho phát triển cơ sở hạ tầng. Đây là lĩnh vực giàu tiềm năng đối với các nhà đầu tư quốc tế trong đó có Trung Quốc, cũng là một trong những ưu tiên của Việt Nam.

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cũng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu nông thủy hải sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam thành công.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp đấu giá đất bị thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, kêu cứu lên Thủ tướng

Công ty Vipico (Hà Nội) vừa có thư kêu cứu gửi lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả của cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng mà Vipico cho rằng, quyết định xử lý của UBND TP Đà Nẵng đã gây thiệt hại nặng nề cho công ty này.

Vipico cho biết, họ là doanh nghiệp mới “chân ướt, chân ráo” vào Đà Nẵng. Khi nghe những lời phát biểu của Thủ tướng đã kỳ vọng nhiều vào môi trường đầu tư ở đây. Đó chính là lý do, doanh nghiệp này tham gia đấu giá công khai, minh bạch và đã trúng đấu giá nhờ việc trả giá cao nhất 652 tỷ đồng cho lô đất A20, Võ Văn Kiệt, phường An Hải, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Lô đất A20, Võ Văn Kiệt, phường An Hải, quận Sơn Trà, Đà Nẵng mà Công ty cổ phần Vipico trúng đấu giá.

Tuy nhiên, hơn 9 tháng sau khi nộp đủ 652 tỷ đồng và làm việc với nhiều đối tác để chuẩn bị cho dự án, UBND TP. Đà Nẵng lại đột nhiên dùng quyền lực hành chính nhà nước để không giao đất cho doanh nghiệp, đòi huỷ bỏ kết quả đấu giá.

"Doanh nghiệp khẳng định việc này có thể khiến thiệt hại hàng trăm tỷ đồng và đứng trước bờ vực phá sản. Chính quyền địa phương hành xử với doanh nghiệp với tư duy đòi lại đất, lấy tiền phạt cho bằng được, chứ không phải tư duy kiến tạo, phục vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển”, Vipico nói.

Tiệm vàng Thảo Lực chính thức được nhận lại 20 viên kim cương và 70 triệu đồng tiền phạt

Ngày 9/11, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định số 2915/QĐ-HBXPVPHC huỷ bỏ một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước đó đối Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực ( phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Theo đó, hủy bỏ hình thức xử phạt 70 triệu đồng đối với hành vi “kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ”. Đồng thời, hủy bỏ hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu 20 viên cương và 19.910 viên hột đá; điều chỉnh tổng mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính nêu tại điểm a, Khoản 4, Điều 1 của quyết định 2283 từ 295 triệu đồng thành 225 triệu đồng.

Tuy nhiên, lúc nhận quyết định 2283 ngày 4/9/2018, ông Lực đã nộp phạt toàn bộ số tiền 295 triệu đồng. Như vậy, theo quyết định mới, ông Lực sẽ được trả lại 70 triệu đồng.

Bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội

Thông tin từ Bộ Công an cho hay, cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cùng đồng phạm.

Nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị bắt (Ảnh: Tiền Phong)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty ALCII và các đơn vị có liên quan.

Cùng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam với nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng còn có ông Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trần Tiến Vỹ, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Hoàng Hà, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2019

Chiều 9/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 với 86,19% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, Quốc hội "chốt" tổng số thu ngân sách năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng; chi 1.633.300 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng; tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương được phép thâm hụt 209.500 tỷ (khoảng 3,4% GDP), còn ngân sách địa phương là 12.500 tỷ đồng (0,2% GDP). Tổng vay của ngân sách Nhà nước hơn 425.250 tỷ đồng.

Nghị quyết nêu rõ, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2019.

Bích Diệp (tổng hợp)