Nội thất The One - tiền thân là Nội thất Hòa Phát ra mắt bộ sưu tập mới

Thương hiệu mới, sứ mệnh mới

Ngày 5/1/2022, thương hiệu Nội thất Hòa Phát được đổi tên thành Nội thất The One, với mục tiêu tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu trong lĩnh vực nội thất văn phòng Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

Mang ý nghĩa là số một và cũng là người dẫn đầu, tên gọi mới The One kết hợp cùng slogan "Bừng sáng không gian, dẫn đầu cùng bạn" là sự kế thừa sứ mệnh và giá trị cốt lõi mà công ty đã lựa chọn theo đuổi ngay từ khi thành lập. Đồng thời, The One mang diện mạo mới trẻ trung hơn, với đường nét thiết kế hiện đại, sáng tạo qua bộ nhận diện lấy cảm hứng từ hình tượng ngọn hải đăng tỏa sáng.

Logo mới của Nội thất The One sử dụng một số đường nét thiết kế từ thương hiệu Nội thất Hòa Phát ngay từ những ngày đầu tiên.

Cùng với bộ nhận diện mới, thương hiệu cũng hoạch định những thay đổi về chiến lược để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Thừa hưởng toàn bộ những ưu thế của Nội thất Hòa Phát như nhà máy hiện đại, sản phẩm chất lượng cao, nhân sự giàu kinh nghiệm, quy trình hoạt động hiệu quả; Nội thất The One sẽ tiếp tục mang tới những sản phẩm nội thất chất lượng, viết tiếp chuỗi thành công suốt hơn 26 năm qua. Bên cạnh những thị trường xuất khẩu hiện tại như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Trung Đông, Asean, Nội thất The One cũng đặt ra mục tiêu chinh phục những thử thách mới, các thị trường mới trong tương lai.

Bộ sưu tập "Leader - Nội thất văn phòng cho người dẫn đầu"

Để ghi dấu bước chuyển mình trở thành Nội thất The One, công ty ra mắt bộ sưu tập mới mang tên Leader với đường nét thiết kế khỏe khoắn, màu sắc hiện đại, trẻ trung, cùng những cải tiến trong tính năng phù hợp với xu hướng nội thất văn phòng mới của thế giới.

Với thiết kế chân sắt cao cấp được sơn đen tĩnh điện cùng lớp mạ sáng bóng bằng công nghệ mạ Niken tự động tạo điểm nhấn xuyên suốt, dòng sản phẩm bàn và tủ văn phòng "Leader" được kỳ vọng sẽ mang cảm hứng và năng lượng tích cực tới cho người sử dụng, giúp thổi bừng sức sống không gian làm việc.

Sản phẩm nổi bật của bộ sưu tập là bàn lãnh đạo hiện đại. Hộp điện được đặt góc bên phải bàn, gồm các ổ điện 3 chấu, ổ cắm mạng và 2 ổ cắm USB giúp tối ưu hóa sự tiện nghi trong quá trình sử dụng cũng như lắp đặt.

Thiết kế bàn lãnh đạo hiện đại trong bộ sưu tập Leader.

Bàn văn phòng trong bộ sưu tập Leader đều có thiết kế chân sắt C12 cao cấp màu sắc trẻ trung, được nghiên cứu và thiết kế chiều cao đúng chuẩn. Chân sắt C12 là thiết kế đột phá của Nội thất The One, cải tiến so với các dòng chân bàn truyền thống khi thay thế giằng bằng máng điện tiện lợi, đồng thời tăng cường độ chắc chắn cho sản phẩm. Ngoài ra, các sản phẩm tủ tài liệu được thiết kế sáng tạo với tay nắm vát cạnh.

Thiết kế bàn văn phòng trong bộ sưu tập Leader.

Bàn họp Leader với thiết kế hiện đại, đa dạng về kích thước, phù hợp với nhu cầu của từng văn phòng để mang tới sự thuận tiện tối đa, nâng cao hiệu suất công việc.

Thiết kế bàn họp trong bộ sưu tập Leader.

Dòng sản phẩm "Leader" là tâm huyết của đội ngũ Nội thất The One, thể hiện mong muốn đồng hành trên chặng đường vươn tới đỉnh cao của người tiêu dùng, cùng khách hàng trở thành những "người dẫn đầu".

"Với thiết kế hiện đại và ưu thế vượt trội về tính năng, những sản phẩm nội thất thuộc dòng "Leader" chắc chắn sẽ chinh phục được sự yêu thích của khách hàng và trở thành lựa chọn của các văn phòng hiện đại, sáng tạo trong năm 2022", đại diện thương hiệu Nội thất The One chia sẻ.

Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục duy trì phương châm "Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý", phát huy những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Nội thất Hòa Phát trong suốt hơn 26 năm qua: Sáng tạo - Khát vọng - Nhiệt huyết - Quan tâm.

Ở giai đoạn đầu, công ty sẽ song song duy trì nhận diện cũ Nội thất Hòa Phát và nhận diện mới Nội thất The One trên tem nhãn, bao bì sản phẩm, cửa hàng đại lý... Việc chuyển đổi sẽ được tiến hành từ tháng 1/2022.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chiến dịch chuyển đổi thương hiệu cũng như thương hiệu Nội thất The One, truy cập landing page: chuyendoi.noithattheone.vn