Nội thất The One hướng dẫn chọn đúng kênh khi mua hàng

Thị trường nội thất Việt Nam phát triển nhanh chóng, kéo theo sự xuất hiện của nhiều đơn vị bán hàng trực tuyến không thuộc hệ thống đại lý phân phối. Tuy nhiên, do tên thương hiệu và hình ảnh sản phẩm thường được sử dụng lại trên nhiều website khác nhau, khách hàng đôi khi có thể gặp khó khăn trong việc xác định đâu là kênh thông tin do thương hiệu trực tiếp quản lý.

Nội thất The One tiền thân là Nội thất Hòa Phát với lịch sử phát triển hơn 30 năm.

Là thương hiệu hơn 30 năm phát triển (tiền thân là Nội thất Hòa Phát), Nội thất The One cho biết luôn chú trọng duy trì uy tín và tiêu chuẩn dịch vụ thống nhất trên toàn hệ thống.

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh, việc tra cứu thông tin tại website chính thức giúp khách hàng an tâm hơn khi mua sắm.

Giao diện website được thiết kế theo nhận diện thương hiệu mới với logo màu xanh đặc trưng. Ngoài ra, phần thông tin hỗ trợ khách hàng cũng tích hợp hướng dẫn bảo hành, chính sách đổi trả và kênh liên hệ, bảo đảm trải nghiệm tra cứu và mua sắm thuận tiện, minh bạch.

Tại website của Nội thất The One, khách hàng có thể dễ dàng tra cứu các dòng sản phẩm hiện có thông qua hệ thống danh mục được sắp xếp khoa học như: bàn ghế văn phòng, nội thất trường học, gia đình và công trình. Mỗi sản phẩm đều được giới thiệu kèm hình ảnh minh họa rõ nét, mô tả chức năng, chất liệu và gợi ý ứng dụng thực tế.

Các dòng sản phẩm chuyên dụng như tủ đồ y tế The One được cập nhật đầy đủ tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn lắp đặt chi tiết. Đây là nguồn thông tin chính xác giúp người mua xác thực sản phẩm nhanh chóng.

Để đảm bảo quyền lợi khi mua sắm, khách hàng thực hiện theo quy trình mua hàng chuẩn do Nội thất The One khuyến nghị:

Bước 1: Tra cứu sản phẩm trên website chính thức.

Khách hàng truy cập https://noithattheone.vn/ để kiểm tra thông tin sản phẩm.

Bước 2: Tìm đại lý ủy quyền gần nhất trong phần về đại lý.

Bước 3: Liên hệ với đại lý và mua sản phẩm.

Khi mua hàng, khách hàng cần yêu cầu hóa đơn và phiếu bảo hành để được hỗ trợ kỹ thuật khi cần.

“Công bố website chính thức là bước đi chiến lược giúp Nội thất The One củng cố vị thế thương hiệu trong ngành nội thất Việt Nam. Minh bạch trong thông tin, nhất quán trong chất lượng và tận tâm trong phục vụ chính là nền tảng giúp Nội thất The One tiếp tục giữ vững niềm tin của hàng triệu khách hàng”, đại diện Nội thất The One cho hay.