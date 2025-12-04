MGID và Google tổ chức tọa đàm về giải pháp tăng doanh thu cho nhà xuất bản số

Sự kiện thu hút hơn 100 đại diện website, mạng lưới sáng tạo nội dung và các đơn vị vận hành mô hình MMO (kiếm tiền trên mạng internet) trên toàn quốc.

Tại sự kiện, Google và MGID đã chia sẻ xu hướng phát triển của thị trường nội dung số, cũng như những giải pháp giúp nhà xuất bản Việt Nam mở rộng lượng người đọc quốc tế và tăng doanh thu từ quảng cáo.

Cơ hội mở rộng lượng người đọc từ thị trường quốc tế

MGID và Google giới thiệu mô hình “Google mang lưu lượng - MGID giúp bạn kiếm tiền” (Ảnh: MGID).

Đại diện Google cho biết xu hướng tìm kiếm và đọc tin trên website đang thay đổi mạnh mẽ bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các chính sách bảo vệ dữ liệu người dùng. Theo đó, các website Việt Nam có thể tận dụng hệ sinh thái Google để tiếp cận người dùng tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… từ đó đa dạng hóa nguồn truy cập thay vì phụ thuộc vào một vài nền tảng mạng xã hội.

MGID tiếp nối bằng mô hình “Google mang lưu lượng truy cập - MGID giúp bạn kiếm tiền”, cho thấy cách nhà xuất bản có thể biến lưu lượng truy cập toàn cầu thành doanh thu bền vững thông qua các định dạng tự nhiên chất lượng cao, an toàn thương hiệu và liền mạch với nội dung.

Sự hợp tác giữa Google và MGID cho phép nhà xuất bản Việt tối ưu toàn bộ phễu từ lưu lượng đến doanh thu, với các chương trình hỗ trợ, đào tạo và tư vấn dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Toàn cảnh Growth Talk Đà Nẵng với sự tham dự của đông đảo nhà xuất bản số (Ảnh: MGID).

MGID One - Giải pháp tối ưu hóa doanh thu từ website

Tại chương trình, MGID lần đầu giới thiệu MGID One - giải pháp giúp website tối ưu hóa vị trí hiển thị quảng cáo nhằm tăng hiệu quả kiếm tiền.

Sự kiện ra mắt MGID One - giải pháp kiếm tiền toàn diện giúp website tối ưu vị trí hiển thị và giảm thất thoát doanh thu do chặn quảng cáo (Ảnh: MGID).

Theo MGID, giải pháp này cho phép tối ưu bố cục hiển thị theo hành vi người đọc; tăng doanh thu từ nhiều nguồn quảng cáo khác nhau; quản lý báo cáo và thanh toán tập trung; hạn chế thất thoát doanh thu do chặn quảng cáo

Đại diện MGID cho biết MGID One được xây dựng dành riêng cho nhu cầu của các website Việt Nam trong bối cảnh lưu lượng truy cập thay đổi nhanh và cạnh tranh quốc tế ngày càng cao.

Hướng đến mô hình phát triển bền vững trong kỷ nguyên AI

Các diễn giả từ Google, MGID và khách mời thảo luận về chiến lược SEO, nội dung chất lượng và mở rộng độc giả tự nhiên để phát triển bền vững trong thời đại AI (Ảnh: MGID).

Trong phiên tọa đàm, các diễn giả từ Google, MGID và khách mời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình phát triển dựa trên nội dung chất lượng, tối ưu hóa SEO và mở rộng mạng lưới độc giả tự nhiên, thay vì phụ thuộc vào các nền tảng trả phí.

Nhiều lộ trình tối ưu nội dung và phát triển doanh thu bền vững đã được chia sẻ, đặc biệt dành cho các mô hình tin tức, video và trò chơi trực tuyến, bên cạnh các trường hợp thành công thực tế từ những đơn vị đã khai thác tốt nguồn truy cập tự nhiên.

Kết thúc sự kiện, đại diện các đơn vị cho rằng việc phát triển nội dung chất lượng, đa dạng hóa nguồn độc giả và minh bạch hóa doanh thu sẽ là chìa khóa giúp website Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới.