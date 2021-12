Dân trí Giá vàng thế giới vẫn tiếp tục tăng nhanh trước lo ngại về biến thể Omicron, bất chấp các thông tin bất lợi từ Cục trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sáng 20/12, doanh nghiệp lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng SJC tại 60,95 - 61,67 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 50.000 đồng/lượng/chiều. Tại TPHCM, giá thu mua tương đương Hà Nội nhưng chiều bán ra là 61,65 triệu đồng/lượng, cũng tăng 50.000 đồng/lượng/chiều.

Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá mua vào, bán ra tương đối rộng, tới 700.000 - 720.000 đồng/lượng. Nôm na, nếu mua một lượng vàng rồi bán ngay, người mua sẽ lỗ luôn 700.000 - 720.000 đồng.

Nỗi sợ biến thể Omicron và lạm phát thúc đẩy giá vàng tăng nhanh (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Trên thị trường thế giới, lúc 7h30 sáng nay 20/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay qua niêm yết của Kitco tăng 4 USD, lên 1.802,70 USD/ounce.

Các chuyên gia của Kitco.com nhận định, thị trường vàng đang phản ứng rất tốt trước các thông tin bất lợi từ Cục dự trữ Liên bang Mỹ khi đã tăng 40 USD vào tuần trước.

Cụ thể, giá vàng thế giới đã băng qua mốc 1.800 USD/ounce khi Fed báo hiệu sẽ tăng lãi suất 3 lần vào cuối năm 2022. Do bởi, nhiều người vẫn lạc quan cho rằng, đây mới chỉ là dự định của Fed còn chặng đường để thực hiện còn khá xa hoặc có thể không hoàn thành vì nhiều lý do.

Hiện vàng đang trở thành kênh trú ẩn an toàn khi nhiều nhà đầu tư tỏ ra bất an về biến thể Omicron và mối đe dọa lạm phát ngày càng tăng. "Các giao dịch trên thị trường đang đi theo chiều hướng thận trọng khi biến thể Omicron lan rộng. Đó là một phần lý do tại sao, vàng tăng giá trong thời gian qua", chuyên gia Everett Millman nói trên kitco.com.

Đồng thời, ông Millman cũng cảnh báo, giá vàng sẽ trượt khỏi mốc 1.800 USD/ounce trong thời gian tới cùng với khối lượng giao dịch sụt giảm khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu. Theo ông, sang năm, thị trường vàng sẽ lạc quan hơn nhưng giá vẫn mắc kẹt ở phạm vi giao dịch từ 1.750 - 1.850 USD/onnce.

Ông John LaForge đến từ ngân hàng Wells Fargo đánh giá, hàng hóa trên toàn cầu sẽ chứng kiến một đợt tăng giá dài hạn. Nguyên nhân đến từ việc mất cân bằng cung - cầu hàng hóa trên thị trường.

"Bất kể lãi suất sẽ biến động ra sao trong năm tới, giá hàng hóa vẫn tăng do thiếu hụt nguồn cung", ông John LaForge nói. Do đó, giá vàng sẽ tăng trong năm tới để theo kịp những diễn biến trên thị trường và vàng sẽ trở lại mức giá 2.000 USD/ounce vào năm 2022.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, giá vàng sẽ cực kỳ nhạy cảm với chính sách tiền tệ của Mỹ vào năm 2022.

An Chi