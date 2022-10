Nợ xấu của ACB lên cao nhất trong gần 5 năm qua

Theo báo cáo tài chính quý III vừa công bố, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã chứng khoán: ACB) đạt thu nhập lãi thuần hơn 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của nhà băng này cũng tăng trưởng gần 40%, đạt gần 870 tỷ đồng.

Ngược lại, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của ACB giảm gần 50% so với quý III/2021, chỉ còn 96 tỷ đồng. Với nghiệp vụ mua bán chứng khoán, trong đó chủ yếu là trái phiếu, nhà băng này ghi nhận lỗ 40 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường chung kém thuận lợi.

Sau khi trừ chi phí hoạt động, lợi nhuận trước khi trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ACB trong quý vừa qua đạt gần 4.600 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2021. Với khoản trích lập dự phòng chỉ hơn 90 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này đạt 4.475 tỷ đồng, tăng đến hơn 70% so với quý III/2021.

Lũy kế 9 tháng, tổng lợi nhuận của ACB đạt hơn 13.500 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2021. So với kế hoạch kinh doanh năm nay, ACB đã đạt 90% mục tiêu lợi nhuận sau 3 quý.

Đến hết tháng 9, dư nợ cho vay khách hàng của ACB đạt hơn 402.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2021. Ở chiều ngược lại, huy động tiền gửi khách hàng của nhà băng này chỉ tăng 3% so với hồi đầu năm.

Tại thời điểm kết thúc quý III, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của ACB là 1%, mức cao nhất từ năm 2018 đến nay. Trong chi tiết các nhóm nợ của ngân hàng, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) của ACB tăng gấp đôi so với cuối năm 2021 lên gần 3.200 tỷ đồng.

Dù đã giảm trích lập dự phòng như tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của ACB hiện tại vẫn lên tới gần 140%. Ngân hàng này vẫn nằm trong nhóm các đơn vị có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao so với mặt bằng chung toàn ngành.

Hiện tại, cổ phiếu ACB trên sàn đang được giao dịch ở mức 20.400 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của ngân hàng này đạt gần 69.000 tỷ đồng, tương đương 2,8 tỷ USD.

