Nợ công 2025-2027: Chính phủ vay tối đa 2,2 triệu tỷ, trả 1,3 triệu tỷ đồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1940 ngày 8/9 phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2025-2027.

Theo kế hoạch, năm 2025, Chính phủ vay tối đa 815.238 tỷ đồng gồm vay cho cân đối ngân sách Trung ương tối đa 804.242 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách Trung ương tối đa 443.100 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 361.142 tỷ đồng; vay về cho vay lại tối đa 10.996 tỷ đồng.

Nguồn huy động linh hoạt từ các công cụ phát hành trái phiếu Chính phủ, vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và trong trường hợp cần thiết, vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Trả nợ của Chính phủ tối đa 506.949 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 468.542 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại tối đa 38.407 tỷ đồng.

Đối với Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2025-2027, về vay, trả nợ của Chính phủ, Quyết định nêu rõ tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2025-2027 tối đa khoảng 2,2 triệu tỷ đồng. Trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 2,2 triệu tỷ đồng. Vay về cho vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 35.000 tỷ đồng.

Tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn giai đoạn 2025-2027 tối đa hơn 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1,2 triệu tỷ đồng; trả nợ các khoản vay về cho vay lại khoảng 120.000 tỷ đồng...

Nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội đang kiểm đếm tiền (Ảnh: Mạnh Quân).

Về khoản vay được Chính phủ bảo lãnh, Quyết định nêu rõ mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 0 đồng. Mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh năm 2025 của Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa là 10.521 tỷ đồng.

Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương là tổng mức vay trong năm 31.773 tỷ đồng; tổng trả nợ gốc 3.323 tỷ đồng; tổng trả lãi và phí 3.147 tỷ đồng.

Vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh có hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả khoảng 5.500 triệu USD; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 18-20% so với cuối năm 2024.

Theo quyết định, kế hoạch vay, trả nợ năm 2025 thực hiện trong các mức tối đa đã nêu. Trường hợp phát sinh nhu cầu vượt mức tối đa nêu trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch.

Về hạn mức bảo lãnh Chính phủ, đối với bảo lãnh cho 2 ngân hàng chính sách phát hành trái phiếu, Quyết định quy định mức bảo lãnh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 2025-2027 tối đa 14.160 tỷ đồng.