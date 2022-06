Những phát ngôn ấn tượng của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHNN

Thống đốc NHNN cho rằng tội phạm thường tấn công vào lĩnh vực tài chính ngân hàng vì liên quan đến tiền. Qua tổng hợp, tội phạm thường tấn công vào người sử dụng dịch vụ của ngân hàng, có thể có một số nhóm lừa đảo trên mạng (lừa đảo lấy thông tin cá nhân để tiếp cận vào internet banking, sau đó lấy tiền). Thứ hai là tấn công để lấy cắp thông tin khách hàng, sau đó mang đi mua bán hoặc đòi tiền chuộc. Thứ ba là dùng giấy tờ giả để lừa đảo ngân hàng. Nhận diện trước tình hình như vậy, năm nào NHNN cũng có chỉ thị yêu cầu ngành ngân hàng nâng cao tính an toàn, bảo mật; ban hành hành lang pháp lý yêu cầu tổ chức tín dụng có quy trình, thủ tục trong việc nhận diện rủi ro; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra liên quan đến an toàn thông tin. Đối với các tổ chức tín dụng, Thống đốc cho biết cần đầu tư để nâng cấp trang thiết bị, phần mềm phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật. NHNN cũng phối hợp với Bộ Công an đưa ra tình huống, ứng cứu các sự cố xảy ra.