Những dấu ấn dự án văn hóa “Tôi thay đổi” của GELEX

Chuyển mình để bứt phá

Sau 35 năm hình thành và phát triển (1990-2025), GELEX đang bước vào chu kỳ phát triển mới - tăng tốc theo mô hình Holdings với danh mục đầu tư mở rộng và hệ thống quản trị tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Đứng trước mục tiêu chiến lược đưa GELEX trở thành Tập đoàn đầu tư số 1 Việt Nam, câu hỏi lớn đặt ra cho ban lãnh đạo là: Liệu nội lực tổ chức có đủ nhịp nhanh để theo kịp chiến lược? Để trả lời, GELEX đã chọn “Tôi thay đổi” làm điểm nhấn chiến lược.

Dự án nhằm định hình một "DNA văn hóa" mới, đó là thích ứng nhanh, vận hành hiệu suất cao và nuôi dưỡng tinh thần đổi mới từ bên trong.

Khởi động từ tháng 6/2025, dự án văn hóa doanh nghiệp của GELEX mang tên “Tôi thay đổi” không đi theo lối mòn của những chiến dịch truyền thông khô khan. Thay vào đó, GELEX tập trung biến văn hóa thành phương thức hành động chung. Tinh thần chủ đạo là sự lan tỏa từ cá nhân đến tập thể, khi mỗi nhân viên chủ động thay đổi tư duy và kỹ năng, toàn bộ tổ chức sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng.

Bà Mai Minh Thu - Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX - chia sẻ tại Leadership Summit 2026 (Ảnh: GELEX).

Theo bà Mai Thị Minh Thu - Giám đốc Nhân sự Tập đoàn GELEX - dự án được triển khai theo nhiều lớp hoạt động, từ truyền thông nội bộ, đào tạo đến việc tích hợp các giá trị văn hóa vào quy trình nhân sự và hệ thống đánh giá. Một trong những nguyên tắc cốt lõi của dự án là đưa văn hóa vào những hành vi cụ thể, có thể thực hành và lặp lại hàng ngày.

Tại dự án này, GELEX kế thừa những thành tựu đã đạt được của tập đoàn và hướng đến việc kiến tạo một môi trường làm việc linh hoạt và hiệu quả, nơi lãnh đạo ở mọi cấp độ đóng vai trò dẫn dắt thay đổi, nhân viên hành động dựa trên những giá trị chung và tổ chức vận hành như một cơ thể sống - kết nối, trao quyền và chủ động thích nghi theo định hướng chiến lược.

Đây là dự án được sự kiện Leadership Summit 2026 đánh giá như một ví dụ điển hình về cách doanh nghiệp Việt Nam kiến tạo văn hóa đổi mới sáng tạo và hiệu quả theo định hướng phát triển bền vững.

Sự tham gia hiệu quả của lãnh đạo

Dự án “Tôi thay đổi” của GELEX được triển khai qua một chuỗi các hành động thiết thực và sáng tạo như thành lập Đội dẫn đường - tiên phong trong hành trình thay đổi, chuyển đổi văn hóa của GELEX; tổ chức thường xuyên các chương trình đào tạo, huấn luyện.

Dự án tích hợp các giá trị, hành vi văn hóa vào các quy định, quy trình, chính sách nhân sự; Townhall (buổi họp chung) “Bàn tròn văn hóa” hàng quý; bức tường văn hóa hiện diện ở khắp nơi trong không gian làm việc; bản tin văn hóa “Tôi thay đổi” định kỳ; Hộ chiếu văn hóa - tấm thẻ ghi nhận sự thay đổi từ đồng nghiệp…

Bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn GELEX - chia sẻ về cách thức hóa giải những rào cản của lãnh đạo khi tham gia dự án Văn hóa doanh nghiệp (Ảnh: GELEX).

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn GELEX: “Điều đặc biệt ở GELEX là ban lãnh đạo hiểu rất rõ và đánh giá cao tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong việc thực thi chiến lược, nên cam kết đầu tư mạnh về nguồn lực, thời gian và tâm sức cho dự án”.

Hình ảnh những người lãnh đạo hòa mình vào dòng chảy văn hóa trong từng buổi thảo luận của Đội dẫn đường, từng chương trình bàn tròn văn hóa mỗi quý, các sự kiện đào tạo mà lãnh đạo chính là giảng viên… đã tạo nên luồng sinh khí mới mẻ, truyền động lực mạnh mẽ cho mỗi cá nhân thay đổi.

Theo bà Nhung, thách thức lớn nhất để lan tỏa dự án văn hóa doanh nghiệp là tạo ra môi trường để lãnh đạo sẵn sàng tham gia và chia sẻ những câu chuyện thật của mình.

Bà Nhung nói: "Mọi người thường nói lãnh đạo là những người khá cô đơn. Vì vậy cần phải tạo ra một không gian an toàn, nơi lãnh đạo có thể chia sẻ những câu chuyện thật của mình và nhân viên có thể lắng nghe, thấu hiểu. Khi có sự tin tưởng đó, truyền thông văn hóa mới thực sự có sức lan tỏa".

Những con số biết nói

Sau thời gian triển khai, dự án “Tôi thay đổi” đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thống nhất nhận thức và khởi tạo định hướng văn hóa chung trong toàn tập đoàn. Thông qua các hoạt động cụ thể và thiết thực, dự án từng bước hiện thực hóa sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của GELEX, đưa các định hướng chiến lược trở thành hành động nhất quán trong thực tiễn.

Sau 180 ngày triển khai giai đoạn đầu, GELEX ghi nhận nhiều thay đổi trong nhận thức và hành vi của đội ngũ.

Tỷ lệ nhân sự hiểu rõ nội dung thay đổi văn hóa đã tăng từ khoảng 70% lên 88%, 94% lãnh đạo cấp cao cam kết thay đổi và 90% cán bộ nhân viên hiểu và nắm rõ tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi.

Có tới 98% nhân sự phản hồi rằng các hành vi văn hóa mới đã được áp dụng trong công việc hằng ngày. 100% cán bộ nhân viên tham gia đầy đủ các khóa học, thể hiện cam kết đưa học tập thành một phần của văn hóa doanh nghiệp. Các cá nhân tự nguyện thay đổi để đào luyện bản thân trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày, trong công việc và cả trong cuộc sống.

Đằng sau những con số, thành quả lớn nhất chính là sự chuyển biến tích cực trong mỗi người GELEX. Nhân sự GELEX đang trở nên gắn bó, đoàn kết và cam kết mạnh mẽ.

Dự án “Tôi thay đổi” giúp GELEX củng cố nội lực, từng bước kiến tạo tổ chức phù hợp với mục tiêu dài hạn đến 2030 và xa hơn.

Tại GELEX, văn hóa doanh nghiệp chính là động lực cạnh tranh, nguồn lực bền vững và yếu tố then chốt trong quản trị. “Tôi thay đổi” không chỉ là một dự án, đó là lời cam kết của GELEX - thay đổi không chỉ để thích ứng mà để dẫn đầu và phụng sự - vì một Việt Nam vươn tầm và thịnh vượng.

Bài học của GELEX cho thấy, đầu tư vào văn hóa doanh nghiệp là một bước đi chiến lược giúp thích ứng với biến động thị trường và tạo sức mạnh nội sinh, sinh nội lực mạnh mẽ để tạo đà cho doanh nghiệp Việt phát triển bứt phá.