Nhựa Hà Nội bị truy thu thuế hơn nửa tỷ đồng

Cụ thể, Nhựa Hà Nội đã có hành vi vi phạm hành chính về thuế do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Với vi phạm trên, công ty bị xử phạt số tiền hơn 82,2 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu là buộc nộp đủ thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 411,3 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty còn phải nộp số tiền chậm nộp tiền thuế là hơn 48,3 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền xử lý về thuế mà Nhựa Hà Nội phải nộp là gần 542 triệu đồng.

Nhựa Hà Nội bị xử phạt vi phạm về thuế (Ảnh: HPC).

Về tình hình kinh doanh, quý I/2023, Nhựa Hà Nội ghi nhận doanh thu đạt hơn 542 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh đạt 41 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ các khoản thuế, phí thì công ty chỉ báo lãi gần 33 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo giải trình của ban lãnh đạo, lợi nhuận quý I/2023 tăng so với cùng kỳ năm ngoái là do công ty tập trung vào việc tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh nên giá vốn giảm gần 6%. Do đó, dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn tăng so với cùng kỳ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng, đều nhích nhẹ so với mức thực hiện năm 2022.

Trên thị trường, cổ phiếu NHH đang được giao dịch quanh mức giá 14.000 đồng/cổ phiếu, tăng 50% so với mức đáy hồi tháng 11/2022 nhưng giảm hơn 70% so với đầu năm 2022.