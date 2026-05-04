Chứng khoán SSI, HSC, Vietcap tạm rút khỏi cuộc chơi tiền số

Sau giai đoạn “đua giấy phép” và kỳ vọng bùng nổ, thị trường tài sản số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn sàng lọc. Kỳ họp cổ đông của các ngân hàng, công ty chứng khoán cho thấy hai chiều quan điểm trong cuộc chơi tiền số sắp tới, một bên vẫn hừng hực khí thế, một bên tạm rút lui.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI tạm rút khỏi cuộc chơi tiền số sau khi hồ sơ chưa đạt. Lãnh đạo công ty này chia sẻ “chưa thấy cơ hội” ở lĩnh vực này dù trước đó công ty rất nhiệt huyết, là đơn vị lập công ty tài sản số đầu tiên và liên tục tổ chức các hội thảo về tiền số. Động thái này diễn ra sau thông tin hồ sơ của SSID theo Bộ Tài chính công bố là chưa đạt. Trong đó, giấy đề nghị chưa đáp ứng quy định; tài liệu về điều lệ công ty và tài liệu liên quan đến nhân sự chưa đầy đủ, hợp lệ.

“Chúng tôi chưa nhìn thấy một mô hình vận hành vừa hiệu quả cho doanh nghiệp, vừa an toàn cho nhà đầu tư, đồng thời đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý”, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT SSI - nói khi giải đáp vấn đề cổ đông đặt ra liên quan đến việc tham gia sàn giao dịch tài sản số.

Điều này không đồng nghĩa doanh nghiệp đứng ngoài cuộc chơi, ông Hưng cho biết khi thị trường thực sự vận hành hiệu quả, có nhà đầu tư quan tâm và bảo đảm an toàn, chắc chắn sẽ tham gia và không để tụt hậu.

Chứng khoán SSI cũng cho biết doanh nghiệp đã nhiều lần thảo luận về lĩnh vực này nhưng “vẫn chưa nhìn thấy cơ hội nằm ở đâu”. Tương tự, Chứng khoán HSC (mã chứng khoán: HCM) cũng thông tin chưa sẵn sàng tham gia.

Trước đó, tại kỳ họp cổ đông bất thường cuối năm 2025, một tên tuổi lớn khác là Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) cũng quyết định dừng lại cuộc đua này. Lý do được doanh nghiệp do bà Nguyễn Thanh Phượng điều hành đưa ra là yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, điều này sẽ tạo áp lực lớn về nguồn lực trong khi rủi ro và các yếu tố chưa rõ vẫn còn nhiều.

Như vậy, đã có Chứng khoán SSI, Chứng khoán HSC, Vietcap… chọn đứng ngoài cuộc chơi tài sản số tính đến đầu tháng 5.

Cuộc chơi không hề dễ dàng

Ở chiều ngược lại, nhiều bên vẫn theo đuổi lĩnh vực này. Tại kỳ họp cổ đông vừa qua, lãnh đạo VPBank cho biết công tác chuẩn bị cho CAEX cơ bản hoàn tất, từ việc tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng đến hợp tác với OKX. Hệ thống hiện trong quá trình được cơ quan quản lý kiểm định an toàn và có thể ra mắt từ tháng 6 nếu được phê duyệt.

Trong khi đó, lãnh đạo Chứng khoán DNSE cho biết doanh nghiệp đã đầu tư 1% vào CTCP Tài sản số Việt Nam (VNDA) nhằm bước đầu triển khai chiến lược tham gia lĩnh vực tài sản số.

Tương tự, Tổng giám đốc Techcombank là ông Jens Lottner cho biết ngân hàng và TCBS tiếp cận lĩnh vực này theo hướng thận trọng, trước mắt tập trung vào các dịch vụ cơ bản dựa trên hạ tầng ngân hàng. Về dài hạn, đại diện ngân hàng cho rằng các mô hình chứng khoán hóa bất động sản hay mã hóa tài sản thực có thể trở thành hướng đi đột phá cho thị trường vốn.

Chủ tịch Ngân hàng MB Lưu Trung Thái cũng nhấn mạnh “miếng bánh” tài sản số không dễ tham gia và tiềm ẩn rủi ro. Ông cho rằng thị trường tài sản số tiềm ẩn nhiều rủi ro về công nghệ và vận hành. Vị lãnh đạo này cũng dẫn chứng tại Hàn Quốc chỉ có 2 doanh nghiệp thực sự thành công trong số khoảng 30 đơn vị được cấp phép.

Theo công bố từ Bộ Tài chính hồi tháng 2, có khoảng 5 hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia thị trường tiền mã hóa, gồm Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (Chứng khoán VIX), Sàn Lộc Phát Việt Nam (liên quan LPBank), Sàn Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX, liên quan VPBankS), Sàn Techcom (TCEX, liên quan Techcombank) và Sàn Tài sản số Việt Nam (liên quan Sun Group).

Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận nhiều cái tên tham gia liên quan đến Chứng khoán HD, Chứng khoán Hòa Bình hay HVA Group - doanh nghiệp liên quan đến Vương Lê Vĩnh Nhân, người bị khởi tố hồi tháng 3.