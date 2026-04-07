Nhóm cổ đông liên quan đại gia Ngô Thu Thúy trở thành cổ đông lớn tại ACB

Ngày 26/3, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã hoàn tất mua vào 931.700 cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu, nâng số cổ phiếu sở hữu tại ngân hàng này từ gần 77,91 triệu cổ phiếu lên hơn 78,84 triệu cổ phiếu.

Ước tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu ACB ngày 26/3 là 23.600 đồng/cổ phiếu, số tiền bà Nguyễn Thiên Hương Jenny bỏ ra cho giao dịch này là gần 22 tỷ đồng.

Sau giao dịch này, số cổ phiếu ACB do bà Nguyễn Thiên Hương Jenny cùng với người có liên quan nắm giữ tăng lên gần 257,43 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 5,01%. Nhóm này theo đó trở thành cổ đông lớn của ACB.

Được biết, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny là con gái của bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Âu Lạc.

Trong danh sách người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu ACB của bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, bà Ngô Thu Thúy đang sở hữu 0,95% cổ phần của ACB. Ông Nguyễn Đức Hinh - chồng bà Thúy sở hữu 0,95%. Con trai bà là ông Nguyễn Đức Hiếu Jonny sở hữu 1,14% cổ phần.

Không phải lần đầu tiên nhóm cổ đông Âu Lạc đầu tư vào cổ phiếu ACB. Hồi cuối năm 2022, nhóm này từng gom 14 triệu cổ phiếu ACB rồi thoái ra toàn bộ vào quý II/2024.

Trước đó, năm 2018, nhóm cổ đông này từng đầu tư vào Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) rồi thoái sạch vốn năm 2022.

Công ty Âu Lạc là doanh nghiệp vận tải xăng dầu đường biển do bà Ngô Thu Thúy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo tìm hiểu, bà Ngô Thu Thúy (Rosie Ngô) cùng chồng Nguyễn Đức Hinh là doanh nhân có tiếng trên thương trường, gắn liền với Âu Lạc (ra đời năm 2002). Âu Lạc hoạt động trong lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường biển trong nước và quốc tế. Đến nay, doanh nghiệp sở hữu 8 chiếc tàu dầu, đáp ứng năng lực quản lý và khai thác theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, bà Thúy còn là một trong 3 cổ đông sáng lập (cùng chồng và con trai) của Tập đoàn KCN Việt Nam - đơn vị có vốn điều lệ lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, Âu Lạc ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.312 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt gần 284 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước.

Cuối năm ngoái, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Âu Lạc với mã cổ phiếu ALC. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là gần 56,5 triệu cổ phiếu.