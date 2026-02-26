Nhiều người vẫn còn e dè bạc, sợ “sau này bán không ai mua”

Sáng 26/2, đúng ngày vía Thần Tài, giá bạc trong nước tiếp tục tăng mạnh, thêm gần 80.000 đồng/lượng so với hôm trước, hiện được giao dịch quanh mức 90–93 triệu đồng/kg.

Giá bạc đi lên, nhiều điểm bán nhanh chóng “cháy hàng”

Ghi nhận tại cửa hàng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI trên đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn, TPHCM), toàn bộ sản phẩm bạc đã được bán hết ngay trong buổi sáng. DOJI là thương hiệu mới gia nhập thị trường bạc trước dịp vía Thần Tài năm nay, trở thành đơn vị thứ tư tham gia phân phối bạc đầu tư.

Trong khi đó, cửa hàng của Ancarat trên đường Nguyễn Trãi tiếp tục ghi nhận cảnh khách xếp hàng từ 6h sáng. Do lượng người mua tăng cao, cửa hàng phải phát phiếu và giới hạn mỗi khách một sản phẩm. Chỉ trong khoảng hai giờ sau khi mở cửa, 200 sản phẩm bạc Thần Tài Vạn Phúc đã được bán hết.

Ở góc độ nhà đầu tư cá nhân, chị Hoàng Trinh (TPHCM) cho biết đang nắm giữ khoảng 10 lượng bạc sau hai lần mua, lần gần nhất diễn ra trước Tết Nguyên đán. Theo chị, chiến lược là chờ các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng, thay vì mua đuổi khi giá lên cao.

So với vàng, chị Trinh đánh giá bạc là kênh đầu tư mới mẻ, còn dư địa tăng trưởng và phù hợp với khẩu vị dài hạn. Nhà đầu tư này cho biết không có kế hoạch “lướt sóng”, mà hướng tới nắm giữ trong trung và dài hạn.

Khách chờ bốc số từ 6h sáng sớm ngày 26/2 để mua bạc (Ảnh: Tri Túc).

Không ít nhà đầu tư vẫn thận trọng với bạc

Bên cạnh làn sóng quan tâm gia tăng, nhiều người tiêu dùng vẫn giữ tâm lý dè dặt với bạc, cho rằng đây có thể chỉ là xu hướng mang tính thời điểm.

Chị Quyên (TPHCM) cho biết ưu tiên tích lũy vàng mỗi khi có tiền nhàn rỗi, trong khi chưa thực sự tin tưởng vào bạc. Theo chị, thị trường thu mua bạc hiện chưa phổ biến, chỉ một số cửa hàng chấp nhận mua lại. “Với kênh đầu tư dài hạn, tôi lo ngại nếu vài năm nữa muốn bán mà không có nơi thu mua thì sẽ gặp rủi ro thanh khoản”, chị nói.

Cùng quan điểm, anh Trường (Đồng Nai) đánh giá bạc chủ yếu mang tính xu hướng ngắn hạn, trong khi vàng vẫn là tài sản tích lũy truyền thống. Mỗi năm anh đều mua vàng và gửi gia đình giữ hộ. Dù giá tăng mạnh, gia đình anh vẫn duy trì kế hoạch mua theo định mức cố định hàng năm, với niềm tin vàng còn dư địa tăng trong dài hạn.

Ở góc nhìn khác, chị Linh (TPHCM), làm việc trong lĩnh vực truyền thông, cho biết đã tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định tích lũy vàng. Với bạc, chị nhận định mức độ rủi ro còn cao và đang tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường trước khi cân nhắc tham gia.

Người trong ngành nói gì?

Trước băn khoăn về tính thanh khoản của bạc, một đại diện trong ngành kim hoàn cho rằng việc nhiều thương hiệu lớn tham gia thị trường không phải là xu hướng ngẫu nhiên.

Theo phân tích, nếu xét tương quan nắm giữ, tỷ lệ vàng - bạc phổ biến trên thị trường hiện ở mức khoảng 1:12. Tuy nhiên, xét về giá quốc tế, 1 ounce vàng đang tương đương khoảng 60 ounce bạc, cho thấy khoảng cách định giá còn khá lớn và bạc vẫn còn dư địa tăng trưởng.

Ngoài yếu tố đầu tư, bạc còn có lợi thế trong lĩnh vực sản xuất nhờ đặc tính dẫn điện tốt và khả năng chống oxy hóa cao. Kim loại này được sử dụng rộng rãi trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử và một số ứng dụng y tế, tạo nền tảng nhu cầu công nghiệp tương đối bền vững.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện dao động quanh 90,66-90,91 USD/ounce. Theo dữ liệu từ Trading Economics, kim loại này đã tăng hơn 3%, tiến sát mức cao nhất trong một tháng gần đây. Các yếu tố như chính sách thuế quan, rủi ro địa chính trị và bất ổn kinh tế toàn cầu tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng của nhóm tài sản trú ẩn.

Đáng chú ý, giới đầu tư cũng đang theo dõi sát vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Hoa Kỳ và Iran dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), yếu tố được cho là có thể tác động đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn.