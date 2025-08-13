Nhiều giải pháp đảm bảo nguồn điện phát triển kinh tế TPHCM

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo nguồn điện

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), sản lượng điện thương phẩm 7 tháng của khu vực TPHCM mới (tính cả địa bàn tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đạt gần 32,2 tỷ kWh, tăng 0,3% so với mức tiêu thụ cùng kỳ năm trước. Dự kiến đến cuối năm, sản lượng sẽ đạt khoảng 55,81 tỷ kWh.

Nhu cầu sử dụng điện cho hoạt động sản xuất trên địa bàn TPHCM mới cũng đạt trên 16,2 tỷ kWh, tăng 3,3%. Tỷ trọng điện cho sản xuất chiếm khoảng 50,4% tổng sản lượng điện thương phẩm. Trong đó, nhu cầu sử dụng điện tại 63 Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TPHCM mới là gần 8,4 tỷ kWh.

EVNHCMC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM (Ảnh: EVNHCMC).

Theo ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM, trong 7 tháng đầu năm, EVNHCMC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Trong đó, Tổng công ty chú trọng đến việc đảm bảo cung cấp điện cho các khu vực sản xuất - công nghiệp - dịch vụ trọng điểm như các KCN Tân Thuận, Linh Trung, Hiệp Phước, Khu công nghệ cao, các tòa nhà văn phòng, bệnh viện, trung tâm thương mại...

Để đảm bảo nguồn điện phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, nhất là tại các khu vực sản xuất, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cung ứng điện cho các khu công nghiệp, khu chế xuất.

EVNHCMC ưu tiên việc cấp điện nhanh cho dự án FDI, sản xuất lớn, logistic, thông qua cơ chế phối hợp thông tin nhanh giữa tổng công ty với Sở Công thương và Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

Đơn vị cũng đầu tư mở rộng, nâng công suất các trạm 110 kV và lưới trung, hạ áp phục vụ khu công nghiệp, như: đầu tư xây dựng trạm 220kV Quận 7, 220kV Đầm Sen; lắp MBA thứ 2 trạm Tân Phú Trung, lắp máy biến áp thứ 3 trạm Chợ Lớn,…

EVNHCMC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong điều hành và quản lý lưới điện: tự động hóa vận hành hệ thống điện và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số (DAS, DMS, OMS, PMIS) giúp rút ngắn thời gian khôi phục sự cố; áp dụng phương pháp sửa chữa bảo dưỡng tiên tiến (CBM, RCM) để nâng cao năng lực vận hành, xây dựng lưới điện thông minh theo đúng lộ trình của EVNHCMC đến năm 2030.

Tổng công ty lập các tổ công tác đảm bảo cung cấp điện cho các doanh nghiệp trọng điểm như Intel, Samsung… để phối hợp nhanh, chính xác và tin cậy, nâng cao độ hài lòng của khách hàng đối với việc cung cấp điện (các tổ công tác này họp định kỳ với khách hàng để trao đổi và giải quyết các vấn đề 2 bên quan tâm).

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện để góp phần đáp ứng nhu cầu

Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tích cực triển khai hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và quyết định số 6012/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

EVNHCMC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong điều hành và quản lý lưới điện (Ảnh: EVNHCMC).

EVNHCMC phối hợp các cơ quan truyền thông triển khai các hoạt động tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng như: đẩy mạnh tuyên truyền từ phường, tổ dân phố đến hộ gia đình, sử dụng các kênh như Zalo nhóm dân cư, fanpage, ứng dụng chăm sóc khách hàng để lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện.

Cùng với đó, đơn vị triển khai hưởng ứng phong trào “Gia đình xanh” với mục tiêu giúp các hộ gia đình nâng cao nhận thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, giảm chi sinh hoạt, sống thân thiện với môi trường. EVNHCMC triển khai nhiều công trình vì an sinh xã hội, như: Chiến dịch “Giờ Trái đất”; Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn và tiết kiệm; Chung cư văn minh - sạch đẹp - tiết kiệm năng lượng

Tổng công ty đã áp dụng công nghệ và dữ liệu thông minh vào công tác tiết kiệm điện như triển khai đồng hồ điện tử thông minh (smart meter) gần như 100%, cho phép đo xa và theo dõi điện năng tiêu thụ hàng ngày qua app CSKH.

EVNHCMC thực hiện chương trình quản lý phụ tải điện Demand Response (DR), điều chỉnh giảm nhu cầu trong giờ cao điểm theo hướng dẫn của điều độ hệ thống quốc gia. Phối hợp nhiều tổ chức như Sở Công Thương TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, USAID, SP Group… để tổ chức hội thảo, chương trình truyền thông về tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cả trong hộ gia đình và doanh nghiệp lớn và tham gia tích cực hoạt động của mạng lưới Tiết kiệm điện Việt Nam.