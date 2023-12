Nhiều chỉ tiêu kinh tế của Lạng Sơn tăng trưởng 2 chữ số

Theo Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn, hoạt động thương mại dịch vụ tháng 11 của tỉnh diễn ra khá sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 28,85% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được triển khai, tổ chức nhằm kích cầu du lịch, cùng với hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn đã thu hút lượng lớn khách du lịch và người dân tham gia trải nghiệm, tham quan, mua sắm.

Đồng thời, các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị tại tỉnh Lạng Sơn cũng đã tổ chức nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi nhằm kích thích tiêu dùng của người dân trong các dịp lễ, Tết.

Nhờ vậy, các hoạt động thương mại, ăn uống, vui chơi giải trí trở nên sôi động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

So với tháng trước, doanh thu tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 11 tăng 4,6%. Nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm ghi nhận mức tăng 9,29% do giá vàng thế giới biến động ảnh hưởng đến giá vàng trong nước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn)

Đáng chú ý, nhóm ô tô con tăng 16,89% do ảnh hưởng của gói hỗ trợ lãi suất vay, lãi suất trả góp từ các ngân hàng nhằm kích cầu tiêu dùng, nhiều mẫu xe được giảm thuế trước bạ nên sức mua tăng, kéo theo doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 5,79%.

Bên cạnh đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng ước đạt hơn 28.341 tỷ đồng, tăng 28,67% so với cùng kỳ. Một số nhóm ngành hàng tăng cao so với cùng kỳ.

Nhóm gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 2.536 tỷ đồng, tăng 74%. Tiếp theo là nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình ước đạt 2.537 tỷ đồng, tăng 30%. Nhóm lương thực, thực phẩm ước đạt 16.024 tỷ đồng, tăng 24,21% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 11 ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 1,3 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 6,61% so với cùng kỳ. Ước tính 11 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt hơn 2.555 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 27,7%.

Hiện nay, tỉnh cũng đã và đang tập trung phát triển các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại một số huyện trên địa bàn tỉnh, như Lộc Bình, Bắc Sơn, Bình Gia, Hữu Lũng…. Mục tiêu phát triển du lịch cũng là một trong những ngành mũi nhọn của tỉnh trong giai đoạn tới.

Doanh thu vận tải, kho bãi tháng 11 đạt 202 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Hoạt động vận tải 11 tháng duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước do hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa phục hồi. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch nội địa năm nay tăng cao so với cùng kỳ, nhu cầu đi lại của người dân tăng trở lại.