Nhân sự ngành ngân hàng: Từ giao dịch viên đến chuyên gia công nghệ

Đa dạng kỹ năng, mở rộng trải nghiệm nghề nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thúc đẩy chuyển đổi số toàn ngành qua Quyết định số 810 ngày 11/5/2021, với mục tiêu hiện đại hóa hoạt động qua ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0, qua đó nâng cao trải nghiệm khách hàng, tài chính toàn diện và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, không chỉ gói gọn trong “nghiệp vụ giao dịch”, người làm ngân hàng có thể đảm nhiệm quản trị rủi ro, marketing số, phát triển sản phẩm công nghệ, hoặc trải nghiệm khách hàng số. Điều này đánh dấu sự chuyển mình từ môi trường ngân hàng giữ tiền sang một môi trường nuôi dưỡng tài năng số.

Người làm ngân hàng không chỉ gói gọn trong “nghiệp vụ giao dịch” mà có thể đảm nhiệm quản trị rủi ro, marketing số, phát triển sản phẩm công nghệ, hoặc trải nghiệm khách hàng số (Ảnh: VietinBank).

Tuy nhiên, ngành ngân hàng Việt vẫn đang đối mặt với thách thức về nguồn nhân lực: thiếu chuyên gia trong phân tích dữ liệu, công nghệ số và vận hành hệ thống số. Dù nhu cầu rất lớn, số cán bộ đáp ứng đủ kỹ năng vẫn còn khiêm tốn.

Xu hướng rõ rệt là các ngân hàng không chỉ tuyển dụng chuyên môn tài chính mà còn săn đón kỹ sư công nghệ, chuyên gia phân tích dữ liệu.

Số liệu của Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM cho thấy trong giai đoạn 2024-2025, ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cần bổ sung khoảng 15.000-16.000 người mỗi năm, con số này có thể lên 16.000-17.500 người mỗi năm 2026-2030.

Nhân lực chuyên về tài chính số có thể chiếm 25% tổng lực lượng trong nhiều ngân hàng, theo dự báo của Viện Công nghệ Tài chính.

Do đó, Chính phủ, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp cần hợp tác, định hướng và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cùng nhau làm nên lực lượng ngân hàng thời đại số.

Nhân sự số và văn hóa dữ liệu là trụ cột chuyển đổi số

Với việc ngành ngân hàng dần trở thành nơi hội tụ giữa tài chính và công nghệ, nhân sự ngân hàng không còn là vị trí một chiều, mà là cầu nối đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, AI giờ đây không chỉ là công cụ, mà là động lực định hình lại toàn bộ ngành ngân hàng: từ truyền thông chính sách minh bạch, đến tư vấn khách hàng theo hướng cá nhân hóa sâu sắc; từ tối ưu vận hành với năng lực dự báo, phân tích dữ liệu lớn, đến nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.

Để làm chủ công nghệ này, các ngân hàng không chỉ cần đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, mà còn phải xây dựng một “hệ sinh thái nhân sự số”, nơi mỗi cán bộ được trang bị tư duy số, kỹ năng làm việc với dữ liệu và khả năng phối hợp linh hoạt cùng máy móc, thuật toán.

Bên cạnh đó, văn hóa dữ liệu trở thành ngôn ngữ chung của tổ chức. Thay vì ra quyết định dựa trên kinh nghiệm đơn thuần, các ngân hàng đang hướng đến mô hình quản trị dựa trên dữ liệu (data-driven), nơi dữ liệu được coi là tài sản chiến lược, được khai thác để tạo ra giá trị mới cho khách hàng và cho chính ngân hàng.

Chuyển đổi số trong ngành ngân hàng vì thế không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là sự thay đổi căn bản về con người và văn hóa. Ngân hàng nào biết cách nuôi dưỡng nhân sự số và xây dựng văn hóa dữ liệu vững mạnh, ngân hàng đó sẽ nắm lợi thế trong cuộc đua chuyển đổi số hiện nay.

VietinBank đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự cho hành trình chuyển đổi số (Ảnh: VietinBank).

Bước vào kỷ nguyên số, VietinBank đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ và tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số ngành ngân hàng. Xác định công nghệ và sáng tạo là động lực chính cho cạnh tranh, VietinBank đã xây dựng và triển khai Chương trình Chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động.

Hạ tầng công nghệ của VietinBank được hiện đại hóa đồng bộ, nhiều quy trình tác nghiệp được tự động hóa, giúp tăng mạnh năng suất lao động và nâng cao trải nghiệm khách hàng; từ đó tạo ra những bước chuyển mình ấn tượng trong đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

VietinBank cũng đã thành lập Khối Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để dẫn dắt chuyển đổi số dựa trên dữ liệu và AI; tạo ra cuộc cách mạng trong thay đổi phương thức làm việc và văn hóa sẵn sàng thay đổi trong hệ thống.