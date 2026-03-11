Nhà máy điện LNG VinEnergo Hải Phòng sử dụng tua-bin khí, máy phát điện của GE Vernova

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển Nhà máy điện LNG VinEnergo Hải Phòng trở thành nhà máy điện khí lớn nhất Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế xanh.

Lễ ký kết giữa VinEnergo và GE Vernova diễn ra trong khuôn khổ sự kiện The Energy of Change Summit 2026 tại Hà Nội, với sự tham dự của quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng hơn 400 tổ chức trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng giám đốc VinEnergo (bên trái) và ông Eric Gray, Tổng giám đốc Mảng nguồn điện, GE Vernova (bên phải) công bố hợp tác trước sự chứng kiến của ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Công thương và ông Scott Strazik, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova (Ảnh: VinEnergo).

Thỏa thuận này là bước tiến quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng và đưa Nhà máy điện LNG Hải Phòng vào vận hành vào cuối năm 2030.

Là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ năng lượng với hơn 100 năm kinh nghiệm và bề dày thành tích trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và vận hành, GE Vernova đã được VinEnergo lựa chọn để cung cấp các thiết bị cốt lõi cho Nhà máy điện LNG Hải Phòng.

Theo thỏa thuận, GE Vernova sẽ cung cấp hai tua-bin khí 9HA.02 và hai máy phát điện H78 trong giai đoạn I (công suất 1.600MW), nhằm bảo đảm nhà máy có thể bắt đầu vận hành vào cuối năm 2030.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng giám đốc VinEnergo, cho biết: “Việc hợp tác với GE Vernova - nhà cung cấp hàng đầu thế giới để triển khai các công nghệ tiên tiến nhất không chỉ giúp bảo đảm hiệu quả vận hành tối ưu cho Nhà máy điện LNG Hải Phòng, mà còn tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong vai trò tiên phong giảm phát thải và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp, năng lượng xanh bền vững”.

Ông Ramesh Singaram, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mảng điện khí, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, GE Vernova, chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự khi VinEnergo và Vingroup đã tin tưởng giao cho GE Vernova vai trò trung tâm trong dự án quan trọng này.

Thông qua việc triển khai tua-bin khí 9HA.02 và máy phát điện H78, chúng tôi mang đến các công nghệ tiên tiến giúp giảm phát thải, đạt hiệu suất hàng đầu trong ngành và bảo đảm khả năng phát điện quy mô lớn, đáng tin cậy. Sự hợp tác này thể hiện cam kết của chúng tôi đối với các giải pháp năng lượng bền vững và việc hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang nền năng lượng bền vững hơn”.

Công nghệ tua-bin khí GE Vernova 9HA.02 có hiệu suất rất cao, với khả năng khởi động nhanh và điều chỉnh tải linh hoạt, cho phép đáp ứng hiệu quả nhu cầu điện năng biến động liên tục. Với nhiệt độ buồng đốt vượt quá 1.400 độ C, hệ thống này giúp nâng cao đáng kể hiệu suất phát điện.

Tua-bin 9HA.02 có khả năng sử dụng nhiên liệu linh hoạt, có thể đốt hydrogen với tỷ lệ lên tới 50% theo thể tích, cùng lộ trình hướng tới 100% hydrogen trong tương lai, qua đó thể hiện rõ sự phù hợp với các mục tiêu phát triển năng lượng bền vững.

Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VinEnergo và GE Vernova, dự án Nhà máy điện LNG Hải Phòng - do liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo phát triển, dự kiến sẽ đi vào vận hành theo đúng kế hoạch vào cuối năm 2030 và trở thành một trong những nhà máy phát điện sử dụng LNG hàng đầu thế giới.