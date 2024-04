Người Việt ồ ạt mở tài khoản trong tháng chứng khoán bùng nổ

Theo số liệu thống kê được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) công bố, tại thời điểm cuối quý I, cả nước có 7,69 triệu tài khoản chứng khoán, tăng 163.839 tài khoản so với cuối tháng 2.

Trong đó, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trong nước là 7,65 triệu tài khoản, với 7,63 triệu tài khoản là của nhà đầu tư cá nhân và 16.531 tài khoản là của nhà đầu tư tổ chức.

Nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 45.895 tài khoản, trong đó có 41.343 tài khoản cá nhân và 4.552 tài khoản của tổ chức.

Trong tháng 3, số lượng tài khoản đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tăng thêm 163.524 đơn vị. Nếu so với thời điểm cuối năm 2023, lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân đã tăng thêm 401.699 tài khoản.

Số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài khoản đầu tư chứng khoán tại Việt Nam, chiếm đến 99,19%.

Lượng tài khoản mở mới, đặc biệt là số lượng tài khoản của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân, tăng mạnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt, áp sát 1.300 điểm trong tháng 3 vừa qua.

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3 tại 1.284,09 điểm, tăng 2,5% so với cuối tháng 2 và tăng 13,64% so với cuối năm 2023. Tính so với cùng kỳ, VN-Index tăng 20,61%. Tại phiên 28/3, có thời điểm VN-Index đạt mức 1.293,9 điểm.

Thống kê từ HoSE cho thấy, trong tháng 3, hầu hết chỉ số ngành ghi nhận tăng trưởng so với tháng trước, nổi bật nhất là ngành hàng tiêu dùng tăng 9,32%; ngành công nghệ thông tin tăng 7,2% và ngành công nghiệp tăng 6,04%.

Giao dịch trên thị trường sôi động với thanh khoản bình quân đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu/ngày, giá trị giao dịch lên tới 26.495 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 19,7% về khối lượng và 28,1% về giá trị giao dịch so với tháng 2.

Thị trường tăng bất chấp nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với tổng giá trị hơn 8.710 tỷ đồng trong tháng 3 cho thấy lực cầu rất mạnh từ dòng tiền nội. Trong tháng 3, nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 11.145 tỷ đồng, trong đó gom ròng khớp lệnh 10.340 tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HoSE đạt hơn 5,22 triệu tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng 2 và hơn 23% so với cuối năm 2023, chiếm hơn 94% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường và tương đương 51,12% GDP năm 2023 (GDP theo giá hiện hành).

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán được phê duyệt, mục tiêu đến năm 2025, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 9 triệu tài khoản và được nâng lên mức 11 triệu tài khoản vào năm 2030, trong đó tập trung phát triển nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.