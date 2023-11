Người Việt Nam mua vàng ít hơn

Hội đồng Vàng Thế giới (WGO) vừa công bố Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng quý III, trong đó ghi nhận nhu cầu tiêu dùng vàng tại Việt Nam giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước, còn 11,9 tấn, từ mức 12 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Sự suy giảm này chủ yếu do nhu cầu nữ trang trong nước giảm 14% so với cùng kỳ. Cụ thể, trong quý III, nhu cầu vàng giảm còn 3 tấn trong khi trong cùng kỳ năm ngoái là 3,5 tấn. Trái lại, nhu cầu vàng miếng tăng 4% lên 8,8 tấn từ 8,5 tấn cùng kỳ năm ngoái.

"Nhu cầu trang sức ở Việt Nam trong quý III đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2021. Lạm phát cao cùng mức độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn kỳ vọng đã ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng", ông Shaokai Fan, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WGC, chỉ rõ trong báo cáo.

Dữ liệu do WGC đưa ra cho thấy quý III là quý mua ròng vàng mạnh thứ ba từ trước đến nay của các Ngân hàng Trung ương, với tổng lượng mua ròng đạt 337 tấn. Trên phạm vi toàn cầu, nhu cầu mua vàng của các Ngân hàng Trung ương duy trì ở mức lịch sử và vị thế của kênh tài sản này vẫn vững vàng.

Nhu cầu tiêu dùng vàng tại Việt Nam giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: Tiến Tuấn).

Mặc dù chưa phá được kỷ lục cùng kỳ năm 2022 nhưng nhu cầu tính từ đầu năm đã đạt 800 tấn, thiết lập một kỷ lục mới.

"Nếu nhu cầu vàng của nhóm này tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian còn lại của năm như dự báo, năm nay sẽ lại là một năm mà các ngân hàng trung ương mua ròng vàng mạnh mẽ", báo cáo của WGO chỉ rõ.

Trên thế giới, nhu cầu đầu tư vàng trong quý đã đạt 157 tấn, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với trung bình trong 5 năm gần đây. Tại thị trường châu Âu, nhu cầu mua vàng trong quý III đã giảm, tuy nhiên vẫn đạt 296 tấn, cao hơn so với quý trước và vượt trội so với trung bình 5 năm.

Nhu cầu tiêu thụ trang sức toàn cầu ghi nhận sự sụt giảm nhẹ, chênh lệch 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 516 tấn do sức ép từ chi phí sinh hoạt gia tăng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Đầu tư của các quỹ giao dịch hoán đổi vàng (ETF) tiếp tục giảm do các nhà đầu tư lo ngại rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao.

Tổng cung vàng toàn cầu tăng 6% với sản lượng đạt mức kỷ lục trong năm đạt 2.744 tấn. Việc giá vàng tăng liên tục đã thúc đẩy hoạt động tái chế, với khối lượng lên đến 289 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ với Mining, bà Louise Street, chuyên gia nghiên cứu thị trường cấp cao của WGC cho rằng: "Nhu cầu vàng đã và đang ổn định trong năm nay, bất chấp trở ngại từ lãi suất cao và đồng USD tăng giá. Báo cáo của WGC cho thấy nhu cầu vàng của thị trường trong quý vẫn lớn so với mức bình quân 5 năm gần đây. Trong thời gian tới, với căng thẳng địa chính trị gia tăng và việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng, nhu cầu vàng sẽ tiếp tục gia tăng".