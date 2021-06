Người tiêm vắc xin Covid-19 trên thế giới hứng "cơn mưa" giải thưởng

Dân trí Để kích thích người dân tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19, các doanh nghiệp và chính quyền một số nơi đưa ra nhiều giải thưởng hấp dẫn.

"Cơn mưa" giải thưởng được chính phủ và doanh nghiệp tung ra để kêu gọi người dân tiêm vắc xin Covid-19 (Ảnh: Reuters).

Tại Hồng Kông, Tập đoàn bất động sản Sino Group thông qua quỹ từ thiện Ng Teng Fong Charitable Foundation, cho biết sẽ tặng căn hộ trị giá 1,4 triệu USD cho một người may mắn. Điều kiện để nhận được cơ hội trúng giải là công dân Hồng Kông từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm đủ cả hai liều vắc xin Covid-19. Căn hộ được treo thưởng này rộng 42m2 với một phòng ngủ ở dự án Grand Central, một khu dân cư phức hợp ở quận Kwun Tong.

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 1/9, theo thông cáo báo chí của Sino Group.

Một căn hộ miễn phí rõ ràng là giải thưởng khá hấp dẫn ở thành phố vốn nổi tiếng vì giá nhà cao ngất ngưởng. Hồng Kông là thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới 10 năm liên tiếp tính đến năm 2020.

Nhiều người dân ở Hồng Kông do dự đi tiêm vắc xin Covid-19 do lo ngại về phản ứng phụ. Trong khi đó, hàng nghìn liều vắc xin Pfizer-BioNTech chuẩn bị hết hạn. Hiện chỉ khoảng 13,4% dân số của Hồng Kông được tiêm chủng đầy đủ và 18,1% được tiêm ít nhất một liều, theo Bloomberg. Chính quyền Hồng Kông đành phải nhờ các doanh nghiệp thông qua nhiều cách để kêu gọi người dân đi tiêm chủng.

Tương tự, tại Australia, đến nay chỉ khoảng 4,2 triệu người, tương đương 16%, trong tổng dân số 26 triệu người được tiêm liều vắc xin đầu tiên.

Để thúc đẩy tiến trình tiêm vắc xin, hãng hàng không Qantas Airways cho biết sẽ cung cấp không giới hạn chuyến bay trong một năm cho một số người dân đã tiêm vắc xin Covid-19 may mắn.

Theo CEO Alan Joyce của Qantas Airways, hãng sẽ trao phần thưởng trên cho 10 gia đình (4 người) may mắn nhất. Họ sẽ được bay miễn phí trên các chuyến bay của Qantas và hãng hàng không giá rẻ Jestar trong 12 tháng.

Trước đó, Qantas từng công bố một số phần thưởng khác cho những người đã tiêm phòng đủ liều như tặng dặm bay, voucher bay và điểm khách hàng thân thiết.

Tại Mỹ, hãng hàng không United Airlines cũng mang đến cho các khách hàng bay thường xuyên cơ hội giành được các suất bay miễn phí.

Cũng tại tâm dịch lớn nhất hiện nay này, ngay sau khi các loại vắc xin Covid-19 được cấp phép sử dụng, chính quyền nhiều bang đã có những cách sáng tạo để kích thích người dân đi tiêm phòng. Ban đầu đó chỉ là những ưu đãi nhỏ như người tiêm đủ liều vắc xin được miễn phí một cốc bia ở một quán bar tại New Jersey, vé đi tàu điện ngầm miễn phí trong một tuần ở New York và giấy phép câu cá miễn phí ở Maine.

Mọi thứ sau đó phát triển với quy mô lớn hơn. Giữa tháng 5, Thống đốc bang Ohio Mike DeWine cho ra mắt hệ thống xổ số mới với giải thưởng mỗi tuần trị giá 1 triệu USD và học bổng đại học toàn phần.

Các bang khác sau đó cũng nhanh chóng làm theo Ohio. Hiện ngày càng nhiều bang cung cấp giải thưởng xổ số bằng tiền mặt cho những người đã tiêm vắc xin, với quy mô giải thưởng lên tới hàng triệu USD.

Tại Arkansas, Thống đốc Asa Hutchinson, cho biết những người được tiêm liều vắc xin đầu tiên sẽ nhận tờ vé số cào trị giá 20 USD hoặc phiếu quà tặng Game and Fish cùng giá trị. Arkansas là một trong những bang có tỷ lệ người tiêm vắc xin thấp nhất nước Mỹ. Bang này đã chi 2 triệu USD để mua 50.000 vé số cào và 50.000 phiếu quà tặng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn dịch bệnh, khoảng 39% dân số của bang này được tiêm ít nhất một liều vắc xin.

Trong khi đó, bang California sẽ trao tặng số tiền thưởng lên tới 116,5 triệu USD - giải thưởng lớn nhất tại Mỹ dành cho người đã tiêm vắc xin Covid-19. Thống đốc Gavin Newsom cho biết, 10 người may mắn nhất mỗi người sẽ nhận được 1,5 triệu USD. Mục tiêu của giải thưởng là tạo động lực cho gần 12 triệu người đủ điều kiện nhưng chưa được tiêm chủng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại có hơn 20 triệu người dân ở California đã tham gia tiêm chủng một phần hoặc đầy đủ liều vắc xin để chạy đua giành phần thưởng giá trị này.

Ngoài ra, bang này cũng sẽ trao thẻ quà tặng trị giá 50 USD cho 2 triệu người tiếp theo chịu tiêm vắc xin. Ông Newsom kỳ vọng số lượng thẻ quà tặng này sẽ được trao hết trước ngày 15/6.

Delaware là một trong các tiểu bang đang trao giải thưởng bằng tiền mặt và các ưu đãi khác để khuyến khích cả trẻ em và người lớn tiêm vắc xin Covid-19. Theo giới chức của tiểu bang này, người dân ở Delaware từ 12 tuổi trở lên tham gia tiêm vắc xin từ cuối tháng 5 đến ngày 29/6 sẽ có cơ hội giành được khoản tiền thưởng trị giá 5.000 USD cùng các phần thưởng khác dựa trên kết quả bốc thăm hai lần một tuần do Công ty Xổ số Delaware tổ chức. Tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm chủng cũng được tham gia vào chương trình này.

Ngoài ra, bang này cũng đưa ra một số giải thưởng khác như một kỳ nghỉ 4 ngày, một học bổng toàn phần vào một trường đại học công của bang Delaware, vé vào cửa công viên và vé tham dự Lễ hội Âm nhạc Firefly và giải bóng chày của bang.

Chính quyền bang Maryland tặng cho những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vắc xin Covid-19 những tờ vé số với giải thưởng tiền mặt là 40.000 USD. Thống đốc bang Minnesota cũng tuyên bố sẽ tặng vé tham dự Hội chợ bang Minnesota, vé tham quan công viên, giấy phép câu cá và vé vào cửa các hội chợ và công viên giải trí khác cho 100 người đầu tiên tiêm vắc xin đến cuối tháng 6.

Ở quy mô nhỏ hơn, CVS Health, đơn vị đang cung cấp dịch vụ tiêm vắc xin Covid-19 tại 368 điểm ở Illinois, cho biết sẽ đưa ra hàng nghìn giải thưởng cho những người đủ 18 tuổi trở lên tham gia tiêm chủng trong vòng 6 tuần đầu tiên bắt đầu từ ngày 1/6. Giải thưởng gồm có 50 phần quà trị giá 500 USD và 5 phần quà trị giá 5.000 USD cho gia đình; 100 chuyến du lịch trong một tuần cho 2 người trên du thuyền Norwegian Cruise Line; 5 chuyến du lịch cho 2 người tới Bermuda; 1 chuyến đi cho 2 người tới giải Super Bowl và 500 thẻ quà tặng trị giá 100 USD cho những cặp đôi đang hẹn hò…

Tương tự CVS Health, Kroger Health cũng thông báo những người tiêm một liều vắc xin Covid-19 do công ty này cung cấp sẽ có cơ hội giành được khoản tiền thưởng trị giá 1 triệu USD. Dựa theo kết quả rút thăm, sẽ có 5 người may mắn nhất nhận được phần thưởng này. Ngoài ra, công ty cũng tặng 10 thẻ mua sắm miễn phí trong vòng 1 năm cho 50 người may mắn mỗi tuần.

Kim Dung (tổng hợp)