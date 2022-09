Ngư dân tố doanh nghiệp có dấu hiệu găm, bán xăng dầu đắt hơn giá niêm yết

Ngư dân chấp nhận chịu thiệt để bám biển

Trao đổi với Dân trí, Ngư dân Trần Quốc Anh (42 tuổi, trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), chủ tàu cá BĐ 97468 TS, cho hay: "Đang là mùa khai thác thủy sản nhưng nhiều tàu cá bị trễ chuyến biển vì không mua được dầu khiến ngư dân bức xúc".

Theo ngư dân Anh, với giá dầu tăng như thời gian qua, ngư dân gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, để ra khơi, ngư dân phải chấp nhận trả cao hơn 600 đồng/lít nếu không họ không bán.

Chủ tàu cá BĐ 97469 TS, ngư dân Phạm Văn Sinh (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), phản ánh: "Các chủ cửa hàng dầu đưa ra đủ lý do như dầu bị hụt không đủ nguồn cung nên giá cao hơn so với giá nhà nước niêm yết. Vì vậy, để có dầu vươn khơi, các chủ tàu cá phải chấp nhận mua với giá dầu gần 25.000 đồng/lít, cao hơn so với giá niêm yết khoảng 600 đồng/lít. Tàu tôi đổ 4.000 lít thì chấp nhận bỏ thêm khoảng 1,6 triệu đồng".

Đang là mùa khai thác nên ngư dân Bình Định chấp nhận mua được dầu để vươn khơi bám biển (Ảnh: Doãn Công).

Không ít chủ tàu cho biết dù họ chấp nhận mua dầu giá tăng cao hơn so với giá niêm yết một vài giá song nhiều tàu cũng không thể mua được dầu để ra khơi, ảnh hưởng đến việc vươn khơi đánh bắt thủy sản.

"Chưa biết giá cả thế nào nhưng tôi liên hệ 2 chủ bán dầu mà tôi thường mua trước giờ thì họ đều nói hết hàng. Ngư dân thường đổ dầu kiểu gối đầu, cứ lấy dầu đi xong chuyến biển về bán sản phẩm rồi trả sau nên cũng phải chịu giá cao hơn giá niêm yết. Ví dụ giá niêm yết 25.000 đồng/lít thì ngư dân mua qua đầu nậu xăng dầu phải chịu giá 26.000 đồng/lít. Đó gọi là giá thiệt hại, hồi xưa giờ vậy rồi", chủ tàu BĐ 98338 TS Nguyễn Văn Quốc nói.

Xử lý nghiêm nếu phát hiện găm hàng

Theo ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công thương Bình Định, đơn vị đã thành lập đoàn công tác phối hợp với đoàn giám sát của Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Định để triển khai giám sát toàn diện tình hình giá cả, biến động xăng dầu địa bàn.

Một tàu dầu đang neo đậu ở cảng cá Quy Nhơn nhưng đóng cửa (Ảnh: Doãn Công).

Ông Trần Đức Tiến, Cục trưởng Cục QLTT Bình Định, cho biết trong ngày 2/9, đơn vị đã thành lập đoàn để trực tiếp kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình buôn bán xăng dầu tại cảng cá Quy Nhơn. Nếu phát hiện ra vi phạm, đơn vị cương quyết xử lý nghiêm, không để xảy ra bất cập như ngư dân phản ánh.

"Nếu có tình trạng như ngư dân phản ánh phải mua giá dầu tại cảng cá Quy Nhơn cao hơn giá niêm yết cả nước là sai hoàn toàn. Chúng tôi sẽ có đoàn kiểm tra, tìm hiểu cụ thể để có hình thức can thiệp, xử lý nghiêm nếu phát hiện", ông Trần Đức Tiến nhấn mạnh.

Một tàu bán dầu ở cảng Quy Nhơn treo bảng báo bán hàng 24/24 (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Tiến, đơn vị vẫn đang giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động buôn bán xăng dầu ở cửa biển, trên biển rất khó để nắm bắt, kiểm soát.