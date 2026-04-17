Nghỉ lễ dài ngày, nhiều người trẻ chọn gửi đồ trước để giảm tải hành lý

Áp lực di chuyển tăng cao trong kỳ nghỉ dài

Kỳ nghỉ được kéo dài nhiều ngày liên tiếp sẽ làm gia tăng nhu cầu di chuyển (Ảnh: J&T Express).

Năm nay, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) nối tiếp kỳ nghỉ 30/4-1/5 và các ngày cuối tuần đang tạo điều kiện cho nhiều người có thể kéo dài kỳ nghỉ lên đến 9 ngày.

Các kỳ nghỉ lễ kéo dài luôn đi kèm áp lực di chuyển lớn tại các đô thị. Việc di chuyển đường dài bằng xe khách, tàu hỏa hoặc máy bay, đặc biệt trong thời điểm cao điểm, khiến hành lý trở thành một trong những yếu tố gây bất tiện.

Với những chuyến đi kéo dài nhiều ngày, lượng đồ mang theo thường tăng lên, từ quần áo, vật dụng cá nhân đến quà biếu cho gia đình.

Thay vì chấp nhận việc “tay xách nách mang” như trước, một bộ phận người dùng - đặc biệt là người trẻ - đang lựa chọn gửi trước một phần hoặc toàn bộ đồ đạc về quê, giữ lại hành lý gọn nhẹ cho chuyến đi.

Anh Minh Nhựt (TPHCM) cho biết: “Nghỉ dài ngày nên tôi mang khá nhiều đồ. Trước đây đi xe lúc nào cũng lỉnh kỉnh, khá mệt. Gần đây tôi thử gửi trước quần áo và một số đồ về quê, lúc di chuyển chỉ mang theo balo, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều”.

Theo anh Nhân (shipper J&T Express tại TPHCM), nhu cầu gửi đồ cá nhân không chỉ dừng lại ở quà biếu. Hiện nay, nhiều người có xu hướng gửi trước cả những vật dụng phục vụ sinh hoạt như quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân hoặc các món đồ cồng kềnh khó mang theo khi di chuyển xa.

Gửi quà, hành lý trước cho đơn vị vận chuyển để nhẹ gánh di chuyển đang là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ (Ảnh: J&T Express).

Khi ứng dụng trở thành “trợ lý gửi đồ cá nhân”

Sự thay đổi trong hành vi này cũng kéo theo kỳ vọng khác về dịch vụ, đặc biệt với nhóm khách hàng cá nhân không sử dụng thường xuyên. Trong bối cảnh đó, các nền tảng số hóa bắt đầu đóng vai trò như một “trợ lý gửi đồ cá nhân”.

Đầu tháng 3, thương hiệu chuyển phát nhanh J&T Express mới cho ra mắt ứng dụng gửi hàng dành riêng cho khách hàng cá nhân.

Theo đó người dùng có thể hoàn tất toàn bộ quy trình trên điện thoại, từ tạo đơn, nhập thông tin đến theo dõi hành trình. Việc chỉ cần vài thao tác để tạo đơn và có thể yêu cầu lấy hàng tận nơi, kể cả với một kiện đồ nhỏ, giúp giảm đáng kể các bước trung gian.

Chị Thu Hà (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thường gửi trước đồ về quê mỗi dịp nghỉ dài ngày để đỡ phải mang theo. Điều tiện nhất là không cần ra bưu cục, chỉ cần tạo đơn trên điện thoại là có người đến lấy”.

App (ứng dụng) khách hàng cá nhân J&T Express đơn giản hóa thao tác, phù hợp với cả những người không thành thạo công nghệ (Ảnh: J&T Express).

Minh bạch và dễ kiểm soát giúp nâng cao trải nghiệm hành trình

Ở góc độ trải nghiệm, yếu tố minh bạch và khả năng kiểm soát đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao. Việc hiển thị rõ ràng chi phí trước khi xác nhận đơn và khả năng theo dõi hành trình theo thời gian thực giúp người dùng yên tâm hơn khi gửi đồ.

Bên cạnh đó, tính năng quản lý tập trung các đơn hàng theo số điện thoại giúp đơn giản hóa việc tra cứu, hạn chế thao tác nhập lại thông tin, đây là điều hữu ích khi có nhiều đơn phát sinh cùng lúc.

Từ góc nhìn người dùng, việc gửi đồ trước không chỉ giúp giảm tải hành lý, mà còn giúp trải nghiệm di chuyển trở nên nhẹ nhàng hơn khi không còn phải lo lắng về việc mang vác hay sắp xếp đồ đạc.

Dây chuyền vận hành hiện tại của J&T Express (Ảnh: J&T Express).

Ưu đãi cho người dùng mới trong dịp cao điểm

Nhằm khuyến khích người dùng trải nghiệm, J&T Express hiện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới. Theo đó, người dùng lần đầu tải ứng dụng và đăng ký tài khoản sẽ nhận voucher (phiếu giảm giá/quà tặng) trị giá 50.000 đồng cước phí vận chuyển. Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 30/4.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp lễ, đây được xem là cơ hội để người dùng thử nghiệm một cách tiếp cận mới trong việc chuẩn bị hành lý và tối ưu trải nghiệm di chuyển.

Những thay đổi nhỏ với sự hỗ trợ của nền tảng số khiến việc gửi hàng không còn là bước phát sinh mà trở thành một phần tự nhiên trong kế hoạch về quê của nhiều người.

