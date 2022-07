Ngày hội kết nối kinh doanh Better Together Days tại Hà Nội

Ngày hội kết nối kinh doanh Better Together Days diễn ra ngày 20,21,22/7 tại Trung tâm hội nghị số 37 Hùng Vương (Ba Đình).

Better Together là thông điệp cũng là chủ đề năm 2022 của BNI toàn cầu gửi đến cho các chủ doanh nghiệp thuộc 76 quốc gia trong hơn 3 năm thách thức và đầy khó khăn vừa qua. Chuỗi sự kiện Better Together Days sẽ giúp cho các doanh nghiệp kết nối các thành viên BNI để gia tăng cơ hội kinh doanh, hợp tác, chia sẻ thông tin, học tập kinh nghiệm thành công giữa các thành viên và các chi hội (chapter) trong khu vực. Sự kiện cũng là dịp giúp gia tăng cơ hội kinh doanh từ các khách mời tới tham dự.

Vinh danh thành viên xuất sắc tốp đầu KPI trong khu vực Từ Liêm.

BNI thực hiện sứ mệnh là giúp các thành viên gia tăng cơ hội kinh doanh thông qua chương trình trao đổi cơ hội kinh doanh (referral) một cách có cấu trúc, tích cực và chuyên nghiệp; đồng thời giúp các thành viên phát triển những mối quan hệ lâu dài, có ý nghĩa với những ngành nghề kinh doanh chất lượng. Tại hội nghị lần này, các thành viên BNI đã cùng nhau hỗ trợ, tạo giá trị, xây dựng mối quan hệ, niềm tin tưởng với nhau thông qua các phiên Business Matching tự do và theo nhóm ngành nghề nhằm trao cơ hội kinh doanh cho nhau cũng như tiến đến bước tìm hiểu nhau.

Chuỗi ngày sự kiện có đến 1.200 doanh nghiệp thành viên BNI tham dự được tham quan triển lãm, mua sắm tại 50 bàn trưng bày với nhiều quầy kệ, sản phẩm, dịch vụ đa dạng, bắt mắt.

Phiên giao dịch business matching theo nhóm ngành nghề (power team).

Bà Trần Thị Khanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Liên kết Việt Nhật, là thành viên của BNI năm thứ 9 cho biết, sự kiện diễn ra trong 3 ngày, mỗi ngày có hơn 300 thành viên của BNI Hà Nội 2 tham dự. Các thành viên tham dự đều đã được thẩm định, kiểm tra xem có giấy phép kinh doanh không hoặc các thành viên tự tìm hiểu, xây dựng mối quan hệ, tạo uy tín cho nhau.

Đây là thành viên rất nỗ lực cố gắng để đạt thành tích cao tốp đầu các chỉ số hoạt động.

"Mục tiêu của chúng tôi là kết nối tất cả các thành viên với nhau, 26 chapter tại Hà Nội sẽ được gặp nhau để gia tăng thêm các cơ hội kinh doanh, mối liên hệ để giúp đỡ nhau phát triển", bà Khanh nói.

Bà Ngô Thị Bích Quyên - Giám đốc vùng BNI Hà Nội 2 phát biểu tại buổi lễ.

Theo bà Khanh, sau những sự kiện, dù mỗi thành viên làm các ngành nghề to, nhỏ khác nhau nhưng trung bình, mỗi thành viên đã trao cho nhau khoảng 1,5 tỷ đồng/năm. Sau 12 năm hình thành phát triển, BNI Việt Nam đã có hơn 8.000 thành viên. Theo chỉ số đo lường năm 2021, các thành viên đã trao cho nhau hơn 12.000 tỷ đồng. Riêng với BNI vùng Hà Nội 2, trung bình mỗi thành viên trao cho nhau khoảng 1,5 tỷ đồng.

Bà Ngô Thị Bích Quyên cùng toàn thể thành viên khu vực Ba Đình.

"Tất nhiên trong các thành viên mỗi người kinh doanh một mảng khác nhau, có những dự án xây dựng quy mô rất lớn và giao dịch rất lớn. Tuy nhiên, có những thành viên bán hoa quả, trang phục... nên giá trị giao dịch khác nhau", bà Khanh nói.

Bà Khanh cũng lấy ví dụ về một chi hội mới thành lập gần một năm nhưng đã trao cho những thành viên khác trong BNI khoảng 2.700 tỷ đồng. "Tôi tin rằng, nếu không phải là thành viên của BNI thì rất khó để trao cho nhau cơ hội kinh doanh như vậy. Nếu ở bên ngoài họ cạnh tranh nhau rất khốc liệt nhưng khi đã trở thành thành viên của BNI thì sẽ hoạt động dựa trên triết lý cho và nhận, giúp đỡ nhau trong kinh doanh", bà Khanh chốt lại.