Từ 10 người đến triệu người: Liên minh mở lối cho doanh nghiệp Việt

Thay vì 10 người làm, nếu cả triệu người cùng làm, nó sẽ trở thành phong trào

Sáng nay (1/10), Ủy ban 3 về các ngành công nghiệp, sản xuất, chế biến, chế tạo trong khuôn khổ Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (ViPEL 2025) tổ chức cuộc họp, thảo luận sôi nổi về các vấn đề liên quan. Tham dự cuộc họp này có hơn 20 doanh nghiệp đầu ngành sản xuất công nghiệp.

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco - nhận định: “Trí tuệ và ý tưởng chúng ta có sẵn, vấn đề là hành động thế nào trong bối cảnh khó khăn. Thay vì 10 người làm, nếu cả triệu người cùng làm, nó sẽ trở thành phong trào”.

Theo ông Tiền, liên minh doanh nghiệp cần quyết tâm thúc đẩy mục tiêu gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và phát triển công nghiệp phụ trợ trong 5 năm tới.

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) - cho biết những dự án đầu tiên thuộc danh mục 20 dự án lớn quốc gia do ViPEL thí điểm phải tạo ra lợi ích kép công - tư.

"Tức là vừa mang lại giá trị rõ ràng cho cộng đồng như thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, an sinh xã hội, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế bền vững cho khu vực tư nhân”, bà Thủy lý giải.

Theo bà, tầm nhìn của ViPEL được xây dựng trên mô hình "công - tư đồng kiến quốc", một cách tiếp cận mới nhằm chuyển từ "mạnh ai nấy làm" sang “cùng nhau hành động".

"Nhà nước không thể tự làm hết, doanh nghiệp tư nhân cũng không thể một mình. Nhưng nếu bắt tay nhau, Việt Nam sẽ có lợi thế cạnh tranh mới", bà nhấn mạnh.

Bà cho biết, mô hình này cho phép Nhà nước và doanh nghiệp cùng xác định mục tiêu, nguồn lực và trách nhiệm ngay từ đầu, đồng thời công khai, minh bạch và có cơ chế giám sát chung để tránh lợi ích nhóm.

ViPEL được thiết kế theo cấu trúc "20 - 200 - 2.000". Trong đó, ViPEL 20 là các dự án chiến lược cấp quốc gia; ViPEL 200 là dự án cấp địa phương, giải quyết điểm nghẽn hạ tầng và logistics; còn ViPEL 2.000 tập trung vào quy mô cơ sở, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.

“Thiết kế này vừa gắn kết chặt chẽ các cấp độ dự án, vừa mở cơ hội cho doanh nghiệp tham gia trên nhiều quy mô, nhiều lĩnh vực", bà Thủy giải thích.

Nhiều doanh nghiệp đóng góp ý kiến và thảo luận tại phiên họp (Ảnh: PSD).

Liên minh để nâng tỷ lệ nội địa hóa về công nghệ

Nêu quan điểm tại cuộc họp, bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Thế hệ mới Hanel PT - cho rằng cần tính tới cơ chế chính sách song hành cùng các dự án. “Chúng ta nên đi vào tuyên ngôn về thể chế thay vì chỉ tập trung vào từng dự án cụ thể. Đây không chỉ là dự án của một công ty mà là liên minh cùng làm, biến sản phẩm thành sản phẩm chất lượng cao”, bà gợi ý.

Đồng quan điểm, ông Lê Phụng Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Citicom - cũng ủng hộ phương án liên minh.

“Các dự án hiện mới ở quy mô doanh nghiệp, địa phương. Nhưng nếu cùng liên minh, chúng ta sẽ nâng tỷ lệ nội địa hóa về công nghệ, thiết bị và giá trị gia tăng của ngành công nghiệp”, ông Thắng khẳng định.

Ông Hoàng Đức Vượng - Chủ tịch Vietcycle Corp - kiến nghị Nhà nước cần thử nghiệm những chính sách mới để tháo gỡ vướng mắc. “Để phát triển công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp nước ngoài khi vào Việt Nam nên liên doanh để doanh nghiệp trong nước được học hỏi”, ông Vượng nêu.

Trong khi đó, ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Stavian Hóa chất - nhấn mạnh hướng đi xanh của các dự án. Ông cho rằng các loại rác thải khác nhau đang cần tái chế tuần hoàn, hướng đến Net Zero. Vị này khẳng định rằng đây là cơ hội để phát triển kinh tế xanh khi sử dụng toàn bộ năng lượng tái tạo.