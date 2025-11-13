Ngành thuốc lá trong kỷ nguyên phát triển xanh và có trách nhiệm

Việc tuân thủ và tích hợp ESG không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn phản ánh cam kết đối với phát triển có trách nhiệm và dài hạn.

Ngành công nghiệp thuốc lá, vốn đối diện nhiều tranh luận về tác động xã hội và sức khỏe cộng đồng, cũng đang thay đổi theo thời cuộc. Nhiều doanh nghiệp trong ngành đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược, đầu tư vào nghiên cứu, công nghệ và đổi mới mô hình sản xuất – tiêu dùng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và nâng cao tính minh bạch.

Philip Morris International (PMI) là một ví dụ đáng chú ý trong xu hướng này khi theo đuổi chiến lược phát triển gắn với đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội, hướng tới mục tiêu giảm tác hại của sản phẩm truyền thống.

Từ truyền thống đến bền vững: Hành trình chuyển đổi nội tại của PMI

Thuốc lá là sản phẩm không được khuyến khích sử dụng do những tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh các chương trình cai thuốc của các cơ quan y tế, không ít doanh nghiệp đã và đang phát triển các giải pháp giảm tác hại, nhằm giảm thiểu rủi ro cho những người trong giai đoạn chưa thể cai thuốc lá hoàn toàn.

Philip Morris International trên hành trình chuyển đổi diện mạo ngành thuốc lá (Ảnh: PMI)

PMI là một trong các doanh nghiệp đã đầu tư từ rất sớm trong chuỗi chuyển đổi tích cực này. Doanh nghiệp đã liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển danh mục các sản phẩm không khói thay thế thuốc lá điếu dựa trên nền tảng khoa học. Một số sản phẩm của tập đoàn đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho phép tiếp thị và thương mại là “Sản phẩm Thuốc lá Điều chỉnh về Nguy cơ - Giảm thiểu phơi nhiễm”.

Tuy nhiên, giảm thiểu tác hại sản phẩm không chỉ dừng ở việc cải tiến sản phẩm. PMI triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn giới trẻ tiếp cận thuốc lá, bao gồm ứng dụng công nghệ xác minh tuổi, chuẩn hóa hoạt động tiếp thị - quảng cáo, đào tạo nhà bán lẻ, và các chương trình giáo dục cộng đồng. Những nỗ lực này cho thấy ESG trong ngành thuốc lá không chỉ là công cụ truyền thông hay báo cáo hình thức, mà là cách thức để doanh nghiệp phát triển đáp ứng nhu cầu xã hội.

Ở khía cạnh kinh tế, PMI hướng đến việc cải thiện sinh kế cho các đối tác nông nghiệp và người lao động. Ngành thuốc lá truyền thống phụ thuộc vào nông dân trồng cây thuốc lá - nhóm lao động thường sống trong điều kiện bấp bênh, thu nhập thấp và chịu nhiều rủi ro môi trường. PMI đã xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn: 99% nông dân hợp tác được đảm bảo thu nhập đủ sống, tiếp cận kỹ thuật canh tác bền vững, đồng thời được hỗ trợ về đào tạo, an toàn lao động và phúc lợi xã hội.

Cải thiện chất lượng môi trường và minh bạch quản trị

Theo báo cáo ESG của PMI, đến cuối năm 2024, tập đoàn đã đạt giảm 15% tổng lượng phát thải CO2 trên toàn chuỗi giá trị, đồng thời cắt giảm 39% lượng phát thải trực tiếp so với mức nền năm 2019. Hơn 61% cơ sở sản xuất đạt trung hòa carbon, và các giải pháp quản lý năng lượng, chất thải và bảo tồn hệ sinh thái đang được triển khai đồng bộ. PMI đặt mục tiêu Net Zero vào năm 2040, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc giảm tác động môi trường.

Các nỗ lực này không chỉ giúp giảm phát thải và bảo vệ môi trường, mà còn tạo ra giá trị thực cho cộng đồng và nền kinh tế, bằng cách thúc đẩy năng suất xanh, giảm chi phí năng lượng, và tạo cơ hội cho các sáng kiến đổi mới bền vững. Đây là minh chứng cho thấy ESG trong thực tiễn không chỉ là lý thuyết hay công cụ marketing, mà là một phần thiết yếu trong vận hành và chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Yếu tố thứ ba của ESG - quản trị minh bạch và trách nhiệm - cũng là trụ cột quan trọng. PMI xây dựng hệ thống quản trị dựa trên nguyên tắc kinh doanh minh bạch, phát triển sản phẩm dựa trên bằng chứng khoa học, và đảm bảo nhân quyền trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Việc công khai báo cáo ESG, áp dụng kiểm toán độc lập và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế giúp tăng cường niềm tin xã hội và thiết lập chuẩn mực cho ngành. Sự tiên phong này được ghi nhận qua các bảng xếp hạng uy tín: liên tiếp lọt Top 5 “Net Zero Leaders” của Forbes từ 2023–2025 và đạt 74/100 điểm ESG & CSA 2025, tăng 14 điểm so với năm 2020.

PMI liên tục được Forbes vinh danh trong danh sách “Net Zero Leaders.” Năm 2025, tập đoàn vươn lên vị trí thứ 4 và là đại diện duy nhất của ngành hàng tiêu dùng trong top 5.

Cam kết mạnh mẽ và đầu tư bài bản vào ESG, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường và đổi mới sản phẩm, đã giúp PMI không chỉ chuyển mình trở thành một doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp thuốc lá mà còn xây dựng được uy tín vững chắc với các cơ quan quản lý trên toàn cầu.

Đến nay, 100 thị trường trên thế giới đã chính thức cho phép lưu hành các sản phẩm không khói của PMI, là minh chứng rõ ràng cho một mô hình phát triển doanh nghiệp hiện đại, đó là trách nhiệm, đổi mới và hướng tới tương lai bền vững.