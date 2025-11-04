Đầu tư vào trách nhiệm: Chiến lược của PMI trước biến động trong ngành thuốc lá

Điều này đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, khi họ không chỉ phải cạnh tranh công bằng mà còn phải đối mặt với định kiến xã hội đến từ hệ lụy từ các kênh phân phối phi chính thống.

Trong bối cảnh đó, Philip Morris International (PMI) - một trong những tập đoàn hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới - đang thể hiện sự chủ động và trách nhiệm thông qua chiến dịch “Invested in Responsibility” (Đầu tư vào trách nhiệm) tại Mỹ. Đây là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn, không chỉ nhằm tuân thủ quy định mà còn góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh hơn, hướng đến đúng người trưởng thành đang hút thuốc.

Từ kiểm soát độ tuổi bằng phương pháp truyền thống đến áp dụng công nghệ

Chiến dịch “Invested in Responsibility” tại Mỹ không chỉ là một tuyên bố mang tính truyền thông, mà là một hệ thống hành động cụ thể, được triển khai bài bản nhằm ngăn chặn giới trẻ tiếp cận các sản phẩm nicotine. Một trong những điểm nổi bật của chiến dịch là việc PMI áp dụng công nghệ xác minh độ tuổi trực tuyến nghiêm ngặt, đảm bảo chỉ người từ 21 tuổi (độ tuổi được phép sử dụng thuốc lá tại Mỹ) trở lên mới có thể tiếp cận thông tin sản phẩm.

PMI đã đầu tư vào TruAge®, một giải pháp công nghệ miễn phí giúp các nhà bán lẻ phát hiện ID (căn cước công dân) giả một cách chính xác và hiệu quả hơn. Việc triển khai công nghệ này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro bán hàng sai đối tượng, mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn kiểm soát tại điểm bán - vốn là mắt xích dễ bị lợi dụng trong chuỗi phân phối.

Ngoài công nghệ, yếu tố con người cũng được PMI chú trọng. Chương trình đào tạo “21+U” dành cho nhân viên bán lẻ giúp nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội, đồng thời trang bị kỹ năng xác minh độ tuổi một cách chuyên nghiệp, góp phần tạo ra môi trường bán hàng tuân thủ và có trách nhiệm hơn.

PMI sáng lập và đầu tư vào công nghệ TruAge® giúp các cửa hàng phát hiện ID giả hiệu quả. Ảnh: Mytruage.org

Để đảm bảo các sản phẩm thuốc lá không khói (được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép lưu hành) không bị sử dụng sai đối tượng, đặc biệt là người dưới 21 tuổi, PMI đã thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ. Hệ thống được thiết lập dựa trên dữ liệu từ khảo sát thuốc lá thanh thiếu niên quốc gia do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) phối hợp với FDA thực hiện.

PMI còn phối hợp với FDA triển khai chương trình “Mystery Shopping” - một hình thức kiểm tra thực tế tại điểm bán thông qua các viên chức đóng vai khách hàng để bí mật kiểm tra. Mục tiêu của chương trình là đánh giá mức độ tuân thủ quy định về kiểm soát độ tuổi, từ đó phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm nếu có. Đây là một cách tiếp cận thực tiễn, giúp PMI không chỉ giám sát từ xa mà còn kiểm tra trực tiếp chất lượng thực thi tại từng điểm bán lẻ.

Thiết kế chính sách linh hoạt để thích nghi

Thực tế, thuốc lá không phải là ngành hàng kinh doanh được khuyến khích vì những tác hại hiển nhiên. Thế nhưng, trên thực tế, nếu không có nguồn cung hợp pháp, người hút thuốc vô hình trung bị thúc đẩy tìm đến thị trường “chợ đen” đầy rủi ro và nguy hiểm.

Do vậy, khó khăn cho chính phủ ở các quốc gia chính là tìm điểm cân bằng để vừa kiểm soát và phát triển có định hướng, vừa hạn chế lệch lạc để lại hệ lụy lớn cho cộng đồng. Vì thế, mỗi nước đều có những tiêu chí khác nhau để bảo vệ công dân và giới trẻ hiệu quả theo tình hình thực tiễn. Điều này cũng đòi hỏi các tập đoàn như PMI phải thích nghi nhanh, phản ứng kịp với yêu cầu quyết liệt từ Chính phủ.

Điển hình như năm 2019, khi Mỹ nâng độ tuổi tối thiểu được mua thuốc lá từ 18 lên 21, PMI đã công bố cam kết không bán sản phẩm cho người dưới 21 tuổi và triển khai các biện pháp kiểm soát nghiêm. Tập đoàn cũng lập tổ chức chống buôn lậu USA-IT tại Mỹ, với sự tham gia của các chuyên gia luật pháp liên bang, hiệp hội ngành hàng cùng nhiều tổ chức dân sự.

Liên minh United to Safeguard America from Illegal Trade (USA-IT)

Tại Hy Lạp, liên doanh Papastratos của PMI phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Quản trị Kỹ thuật số & Trí tuệ Nhân tạo tổ chức các chiến dịch truyền thông để thúc đẩy văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, đồng thời cung cấp biển hiệu cấm trẻ vị thành niên tại 20.000 cửa hàng toàn quốc.

Tại Bulgaria, PMI phối hợp cùng chính phủ và các tổ chức phi chính phủ triển khai chiến dịch “No Compromises” (Không nhân nhượng) nhằm ngăn chặn trẻ vị thành niên tiếp cận các sản phẩm thuốc lá. Chiến dịch được lan tỏa rộng rãi thông qua hơn 11.000 điểm bán với các ấn phẩm như nhãn dán và tờ rơi.

Theo báo cáo năm 2024 của tập đoàn, hiện 99% sản lượng toàn cầu của tập đoàn đã được bao phủ bởi các chương trình ngăn thanh thiếu niên tiếp cận sản phẩm thuốc lá tại kênh bán lẻ gián tiếp.