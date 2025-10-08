Chia sẻ tại khai mạc Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải Quốc tế (FIATA World Congress 2025) diễn ra sáng nay (8/10), ông Đào Trọng Khoa - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) - đề cập đến những bất định đang tác động đến kinh tế thế giới. Đó là tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại, dịch bệnh...

Tuy nhiên, ông cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh đang mở ra cơ hội mới để tái định hình ngành logistics. "Ngành logistics cần hệ sinh thái xanh, bền vững, kiên cường vượt qua khủng hoảng góp phần tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn cho ngành logistics toàn cầu", ông Khoa nhấn mạnh.

Theo chủ tịch VLA, Việt Nam là nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu, có tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam có khả năng vượt mốc 800 tỷ USD. Bên cạnh đó, hệ thống logistics Việt Nam đang thu hút 45.000 doanh nghiệp, trong đó có 5.000 doanh nghiệp giao nhận quốc tế đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Việt Nam đang hướng tới trở thành trung tâm logistics của khu vực thông qua việc đầu tư nền tảng hạ tầng logistics hiện đại, nhất là logistics xanh. Theo ông Khoa, đây là nền tảng để cùng nhau thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Theo ông Turgut Erkeskin, Chủ tịch Liên đoàn Các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA), để phát triển bền vững, chúng ta cần phải kết hợp nhiều giải pháp nhằm củng cố vai trò của ngành giao nhận vận tải, ngày một hiện đại hơn…

Trong đó, FIATA đã tăng cường sự gắn kết các khu vực qua các sự kiện trọng điểm và hiện hữu tại các nước trên thế giới nhằm nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp, đẩy mạnh vai trò của ngành logistics như một kiến trúc sư hiện đại trong hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Trong tầm nhìn để đưa cho logistics lên tầm cao mới, Việt Nam chính là một điểm đến, trung tâm logistic đang nổi tại ngã ba chuỗi cung ứng. Trong đó, việc phát triển cảng biển, kết hợp với các cơ sở hạ tầng khác, kết nối cung ứng là minh chứng cho hiệu quả hội nhập, cho thấy ở Việt Nam có rất nhiều mục tiêu cụ thể đã thể hiện được”, ông Turgut Erkeskin thông tin.

Đồng thời cho hay, đặc biệt để tăng vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chúng ta cần có nhiều cách tiếp cận đa phương thức, thông qua hiệu quả vận hành cách tiếp cận với các tổ chức châu Á. FIATA sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tham gia tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu và cũng như tiếp cận được tài chính ngân hàng, từ đó tiếp cận thị trường kinh doanh thế giới.

Cùng quan điểm, ông Robert Yap, Chủ tịch Điều hành của Tập đoàn YCH, nhấn mạnh rằng ASEAN là khu vực quan trọng và Việt Nam là cửa ngõ đang trên con đường thích ứng với logistics xanh và kết nối đầu tư.

Ông cho biết, các vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, giá lương thực tăng, giá năng lượng chao đảo… đều ảnh hưởng tới quá trình sản xuất. Đối với ông, sự linh hoạt chính là yếu tố quyết định và các doanh nghiệp logistics phải thay đổi như thế nào để linh hoạt thích ứng trước biến đổi là điều quan trọng.

"Câu chuyện phát triển bền vững cam kết của chúng tôi về logistics xanh hướng tới mục tiêu Net Zero. Tôi tin rằng khả năng thích nghi, công nghệ và IT thì sẽ giúp doanh nghiệp logistics phát triển bền vững", ông Robert Yap nhấn mạnh.