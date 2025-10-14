Ngành điện TPHCM đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão

Theo đó, tất cả các đơn vị phải thực hiện các quy định của pháp luật, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN).

Vào mùa mưa bão, ngành điện thành phố thường xuyên phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh để rà soát các tuyến đường dây có cây cao, to dễ ngã đổ để chặt tỉa, ngăn ngừa cây ngã vào lưới điện (Ảnh: EVNHCMC).

EVNHCMC yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện phương châm bốn tại chỗ gồm chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

Cụ thể, về chỉ huy tại chỗ, các đơn vị phải phân công đầu mối chỉ đạo ở từng khu vực, vùng bị thiệt hại nặng (giao toàn quyền chỉ đạo việc khắc phục) cùng các phòng, ban tham gia để triển khai các nghiệp vụ.

Về lực lượng tại chỗ, EVNHCMC yêu cầu tổ chức rà soát lực lượng tham gia khắc phục hiện có, cần huy động thêm ở đâu, số lượng như thế nào.

Phương tiện vật tư cần thiết cũng được rà soát để khắc phục, tổng hợp phương tiện, vật tư mà đơn vị hiện có, cần huy động bao nhiêu, ở đâu và phải tính đến tình trạng khan hiếm máy, phương tiện, đồng thời đảm bảo điều kiện ăn uống, y tế cấp cứu cho lực lượng ứng trực.

EVNHCMC giao tất cả đơn vị khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy và rà soát, hiệu chỉnh quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, phối hợp giữa các đơn vị điện lực lân cận để kịp thời hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các đơn vị cũng cần đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho lực lượng tham gia trực tiếp công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; động viên, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác này sau mỗi sự kiện thiên tai lớn.

Bên cạnh đó, 5 công ty điện lực khu vực mới thành lập gồm Bình Dương, Thuận An, Bến Cát, Đất Đỏ, Vũng Tàu phải đảm bảo 100% cơ sở, hộ gia đình (ký hợp đồng với đơn vị điện lực) được đơn vị tuyên truyền về an toàn sử dụng điện trong mùa mưa bão.

Đồng thời, các công ty này phải phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh để rà soát các tuyến đường dây có cây cao, to dễ ngã đổ để chặt tỉa, ngăn ngừa cây ngã vào lưới điện; phối hợp với các đơn vị viễn thông để lập phương án giữ điện ưu tiên đối với các trạm BTS trọng yếu để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt khi xảy ra bão.

Các đơn vị này phải nhanh chóng rà soát, lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải ưu tiên trên địa bàn quản lý và danh sách thứ tự ưu tiên các tuyến dây cần đảm bảo ưu tiên cung cấp điện để Trung tâm Điều độ điều hành trong trường hợp xảy ra bão.

Các vị trí có thể xảy ra ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường cũng phải được rà soát để chủ động cắt điện kịp thời, ngăn ngừa xảy ra tai nạn điện trong nhân dân, đồng thời, kiểm tra, đảm bảo tình trạng vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình điện lực.

Nguồn điện được yêu cầu đảm bảo liên tục 24/24 giờ cho các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, điều hành, cảnh báo, dự báo, phòng, chống thiên tai.

“Khi có sự cố trên lưới điện do các tình huống thời tiết xấu hoặc thiên tai phải tiến hành xử lý ngay để đảm bảo an toàn điện (an toàn con người, hệ thống điện)…, phối hợp với UBND các phường/xã kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện, không để xảy ra hiện tượng rò điện gây mất an toàn cho cộng đồng”, EVNHCMC chỉ đạo.

EVNHCMC cũng chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM rà soát phương án PCTT&TKCN, đảm bảo cung cấp điện cho khu vực trung tâm thành phố khi xảy ra bão để điều hành công tác vận hành lưới điện và xử lý, khắc phục sự cố nhanh chóng, kịp thời, tái lập điện cho các phụ tải ưu tiên nhanh nhất, hạn chế tối đa khu vực và thời gian ngưng cung cấp điện cho khách hàng.

Đặc biệt, phương án đảm bảo cung cấp điện cho khu vực quan trọng trên địa bàn thành phố phải được triển khai ngay trong trường hợp xảy ra mất điện trạm Tao Đàn, quận 8, Thủ Đức, Hiệp Bình Phước và Bình Tân.