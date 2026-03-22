Ngân hàng tham vọng về lợi nhuận năm nay, có bên đặt mục tiêu tăng gần 40%

Mức tăng trung bình vào khoảng 13-18%, cá biệt có ngân hàng vừa đề ra mục tiêu tăng đến 40% lợi nhuận trong năm nay. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với con số thực hiện năm trước (5.022 tỷ đồng theo báo cáo tài chính kiểm toán).

Nhiều ngân hàng tư nhân khác cũng đề mục tiêu tăng 2 chữ số trong năm nay.

Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 14% so với năm trước lên 22.269 tỷ đồng. Hay Nam A Bank (mã chứng khoán: NAB) đã tổ chức vừa xong kỳ họp cổ đông, thống nhất kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với 2025.

Nhiều ngân hàng đã công bố kế hoạch lợi nhuận 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cái tên được quan tâm nhất hiện nay Sacombank (mã chứng khoán: STB), song song với chiến lược tái cấu trúc dưới trướng dàn lãnh đạo mới với Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thụy, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 6,2% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) mới đây đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh riêng lẻ và hợp nhất năm 2026, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Ngân hàng Quân đội (MB) đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất xấp xỉ 39.500 tỷ đồng, trong đó các công ty thành viên dự kiến đóng góp khoảng 12-13%. Theo kế hoạch, lợi nhuận 2026 dự kiến tăng khoảng 15% nhưng MB sẽ phấn đấu đạt mức 20%...