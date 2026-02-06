Loạt ngân hàng tư nhân tham vọng lãi lớn, lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã chứng khoán: VPB) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với thực hiện năm 2025. Đây là ngân hàng tư nhân đầu tiên trong ngành lên kế hoạch lãi trên 40.000 tỷ đồng.

Năm 2026, VPBank dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô với tổng tài sản hợp nhất đạt 1,63 triệu tỷ đồng (+29%), dư nợ cấp tín dụng 1,292 triệu tỷ đồng (+34%). Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá dự kiến đạt 1,031 triệu tỷ đồng, tăng 40%.

Trước đó, báo cáo tài chính quý IV/2025 cho thấy lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 của VPBank đạt hơn 30.600 tỷ đồng, mức cao nhất lịch sử, tăng 53% so với cùng kỳ, hoàn thành 121% kế hoạch và đứng thứ 6 toàn ngành. Riêng quý IV, lợi nhuận vượt 10.200 tỷ đồng, cao nhất trong 4 năm.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong năm nay. Tại hội nghị nhà đầu tư ngày 2/2, Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái cho biết ngân hàng hướng tới mức tăng trưởng từ 10% trở lên, với động lực chính từ tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư.

MB tiếp tục đẩy mạnh mảng bán lẻ - trụ cột tăng trưởng tín dụng - với kế hoạch nâng tỷ trọng thêm 1,5-2% mỗi năm, đồng thời mở rộng phân khúc khách hàng FDI và chuẩn bị nền tảng tham gia thị trường tài sản số. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động quanh mức 35%, cao hơn mặt bằng chung nhờ lợi thế từ việc tham gia cơ cấu ngân hàng chuyển giao bắt buộc.

Năm nay, MB kỳ vọng lợi nhuận tăng 15-20%, đạt khoảng 39.500 tỷ đồng; các công ty thành viên dự kiến đóng góp 12-13% tổng lợi nhuận. Riêng ngân hàng mẹ đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 1%, duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu 100%, ROE tối thiểu khoảng 21%, CASA giữ vị trí dẫn đầu thị trường. Doanh thu kênh số dự kiến tăng lên khoảng 60%, năng suất lao động tăng 15% và số lượng khách hàng tăng thêm khoảng 5 triệu người.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - mã chứng khoán: SSB) trước đó cũng đã công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua kế hoạch ngân sách năm 2026. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng, tăng hơn 9,4% so với kế hoạch năm 2025; ROE dự kiến đạt 13%.

Ngoài ra, SeABank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10% so với năm 2025. Tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 17%, phù hợp với mức dư nợ tín dụng tối đa được Ngân hàng Nhà nước cho phép và huy động vốn dự kiến tăng trưởng 23%.

Với nhóm ngân hàng quốc doanh, dù chưa công bố con số mục tiêu lợi nhuận cụ thể cho năm nay, song Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) đặt mục tiêu huy động vốn tăng 12-15% và tín dụng cũng tăng 12-15%, đi kèm yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và kiểm soát chặt rủi ro, nhất là rủi ro bất động sản.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) dự kiến tăng trưởng tín dụng 15-16% theo hạn mức Ngân hàng Nhà nước giao, huy động vốn được điều hành phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 1,5% và phấn đấu lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 10%.

Ngân Hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) đặt mục tiêu tổng tài sản tăng tối thiểu 11%, huy động vốn thị trường 1 (huy động vốn từ người dân và tổ chức) tăng ít nhất 14%, tín dụng tăng khoảng 13%, đồng thời kiểm soát nợ xấu dưới 1,5% và lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 7%.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) hướng tới mục tiêu tổng tài sản tăng 5-10%, tín dụng tăng theo hạn mức được phê duyệt, huy động vốn tăng trưởng phù hợp để đảm bảo an toàn thanh khoản và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8%.