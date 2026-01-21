Lộ diện những ngân hàng báo lãi kỷ lục trên 30.000 tỷ đồng

Tính đến 20/1, nhiều ngân hàng lớn đã công bố sơ bộ tình hình kinh doanh năm 2025. Ghi nhận, hầu hết đơn vị đều báo lãi cao kỷ lục, trong đó tín dụng tăng cao là một trong những động lực chính dẫn dắt chỉ số tăng trưởng.

Ở nhóm Big4, Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 trên 45.000 tỷ đồng, đạt mức cao nhất lịch sử. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của ngân hàng này cũng đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%.

VietinBank cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ cao kỷ lục trên 41.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024. Quy mô tổng tài sản vượt mức 100 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024.

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo BIDV cho biết tính đến hết 31/12/2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024.

Ở khối tư nhân, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất cao nhất lịch sử, đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 121% kế hoạch đã đề ra.

Loạt ngân hàng VPBank, Vietinbank, BIDV… báo lãi kỷ lục trên 30.000 tỷ đồng (Ảnh: DT).

Một ngân hàng tư nhân khác là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) đã có công bố ước lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn trên 34.200 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm ngoái.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và vượt mục tiêu đề ra. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản vượt 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.