Tọa đàm “Ngân hàng số trong kỷ nguyên mới - Động lực tăng trưởng bền vững”

Thay vì bị ngăn cách bởi địa lý, quy tắc đánh giá tín dụng truyền thống, ngân hàng số giờ đây hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng, giảm chi phí tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với người dân ở vùng sâu, vùng xa và nhóm thu nhập thấp.

Nhằm mang đến những góc nhìn đa chiều về ý nghĩa chiến lược của ngân hàng số, gợi mở các giải pháp khả thi để ngân hàng số ngày càng đổi mới về sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa và an toàn cho khách hàng, đồng hành cùng nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên số, báo Dân trí với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức tọa đàm “Ngân hàng số trong kỷ nguyên mới - Động lực tăng trưởng bền vững”.

Tọa đàm diễn ra vào 14h ngày 23/9, phát trực tiếp trên báo Dân trí.

Các khách mời tham gia tọa đàm (Ảnh: Hải Long).

Tọa đàm có sự góp mặt của các chuyên gia, gồm:

- ThS. Nguyễn Đức Ngọc, Giảng viên Bộ môn Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Luật Hà Nội.

- TS. Kiều Thị Thuỳ Linh, Phó Trưởng Khoa Luật Học viện Phụ nữ Việt Nam.

- TS. Trần Ngọc Hiệp, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội.