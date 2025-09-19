Tài chính xanh, số hóa - Hành trình hiện thực hóa Nghị quyết 57

Tọa đàm “Tài chính xanh và số hóa - Hành trình hiện thực hóa Nghị quyết 57”

Chuyển đổi số hiện được xem là một trong những động lực quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong Nghị quyết số 57, Bộ Chính trị đã khẳng định vai trò trung tâm của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.

Cùng với đó, tài chính xanh giữ vai trò chiến lược trong nền kinh tế khi là “nguồn máu” cung cấp cho các ngành công nghiệp xanh, từ năng lượng tái tạo, giao thông sạch, nông nghiệp hữu cơ đến xử lý rác thải và kinh tế tuần hoàn. Việc kết hợp tài chính xanh và số hóa không chỉ là một lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhằm mang đến những phân tích toàn diện và góc nhìn thực tiễn, về mối liên kết giữa tài chính xanh và số hóa - hai trụ cột quan trọng quyết định đến tiến trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới, báo Dân trí với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tài chính xanh và số hóa - Hành trình hiện thực hóa Nghị quyết 57”, lúc 14h ngày 19/9.

Các khách mời tham gia tọa đàm (Ảnh: Hải Long).

Tham dự tọa đàm có các chuyên gia hàng đầu về tài chính xanh và chuyển đổi số, gồm:

- PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường.

- PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại và Đầu tư Việt Nam (VTIAC).

- TS. Hoàng Thị Loan - Trưởng Bộ môn Luật Dân sự, trường Đại học Luật Hà Nội.

