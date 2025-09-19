Tài chính xanh, số hóa - Hành trình hiện thực hóa Nghị quyết 57
(Dân trí) - Trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực duy trì đà tăng trưởng kinh tế nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo phát triển bền vững, sự kết hợp giữa tài chính xanh và chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Chuyển đổi số hiện được xem là một trong những động lực quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong Nghị quyết số 57, Bộ Chính trị đã khẳng định vai trò trung tâm của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.
Cùng với đó, tài chính xanh giữ vai trò chiến lược trong nền kinh tế khi là “nguồn máu” cung cấp cho các ngành công nghiệp xanh, từ năng lượng tái tạo, giao thông sạch, nông nghiệp hữu cơ đến xử lý rác thải và kinh tế tuần hoàn. Việc kết hợp tài chính xanh và số hóa không chỉ là một lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Nhằm mang đến những phân tích toàn diện và góc nhìn thực tiễn, về mối liên kết giữa tài chính xanh và số hóa - hai trụ cột quan trọng quyết định đến tiến trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới, báo Dân trí với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tài chính xanh và số hóa - Hành trình hiện thực hóa Nghị quyết 57”, lúc 14h ngày 19/9.
Tham dự tọa đàm có các chuyên gia hàng đầu về tài chính xanh và chuyển đổi số, gồm:
- PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường.
- PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại và Đầu tư Việt Nam (VTIAC).
- TS. Hoàng Thị Loan - Trưởng Bộ môn Luật Dân sự, trường Đại học Luật Hà Nội.
VietinBank tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
Thực hiện định hướng của Nghị quyết 57 về phát triển kinh tế số và kinh tế xanh trở thành động lực tăng trưởng mới, VietinBank đã xây dựng một chiến lược chuyển đổi số bài bản, toàn diện giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến 2030, tập trung vào 4 trụ cột: Số hóa, công nghệ, dữ liệu, và tổ chức.
Ngân hàng đã triển khai hàng loạt sáng kiến chuyển đổi số, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy, khai thác dữ liệu lớn (Big Data) để đưa ra các giải pháp kinh doanh thông minh, giúp tối ưu năng suất giao dịch viên, cá nhân hóa sản phẩm tư vấn…
Song song chuyển đổi số, VietinBank cũng là ngân hàng tiên phong tích hợp ESG vào hoạt động quản trị và sản phẩm. Từ năm 2011, ngân hàng hợp tác với IFC đặt nền móng cho hệ sinh thái tài chính bền vững; triển khai nhiều giải pháp tài chính xanh như gói Green Up 5.000 tỷ đồng, sản phẩm Tiền gửi Xanh, xây dựng Khung Tài chính bền vững.