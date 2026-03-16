Ngân hàng rao bán 14 cây xăng để thu hồi nợ

Agribank chi nhánh Sài Gòn vừa thông báo đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), với tài sản bảo đảm gồm 14 cửa hàng xăng dầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kho xăng A92 cùng nhiều quyền sử dụng đất và dự án.

Khoản vay phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký tháng 4/2023. Trong giai đoạn 2023-2024, ngân hàng đã giải ngân 23 lần cho doanh nghiệp này. Tính đến thời điểm công bố đấu giá, dư nợ gốc là 1.301 tỷ đồng và nợ lãi khoảng 180 tỷ đồng.

Cây xăng NSH Petro (Ảnh: NSH Petro).

Tài sản bảo đảm cho khoản vay gồm 14 cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, 8 quyền sử dụng đất, dự án Vàm Láng - Gò Công Đông cùng trái phiếu Agribank. Ngoài ra, tài sản thế chấp còn có hàng hóa trong kho như xăng A92 và phụ gia nhiên liệu MTBE theo ba hợp đồng thế chấp riêng.

Mức giá khởi điểm của khoản nợ và tài sản bảo đảm được đưa ra đấu giá là 1.396 tỷ đồng, xác định theo hiện trạng hồ sơ pháp lý và các tài sản liên quan.

Trước đó, tháng 9/2025, Agribank Sài Gòn từng khởi kiện NSH Petro tại Tòa án Nhân dân khu vực 14 (Cần Thơ) nhằm thu hồi khoản nợ quá hạn, đồng thời tiến hành các thủ tục lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản.

NSH Petro thành lập năm 2012, có trụ sở tại huyện Châu Thành (Cần Thơ), từng là công ty phân phối xăng dầu lớn ở khu vực Tây Nam bộ với hệ thống hàng trăm cửa hàng, đại lý phân phối xăng dầu và 9 kho cảng với tổng sức chứa hơn 500.000m3.