Ngân hàng Nhà nước muốn phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt

Phát biểu tại họp báo công bố sự kiện Ngày thẻ Việt Nam lần 2 diễn ra chiều 6/4, ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán (NHNN), nhìn nhận, việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) giúp tạo cầu nối cho giới trẻ Việt Nam nắm bắt, trải nghiệm những công nghệ thanh toán hiện đại, tiện ích của thẻ ngân hàng nói riêng và hoạt động thanh toán số nói chung.

Mục tiêu chính của Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 là phổ cập sử dụng các phương thức, phương tiện TTKDTM trong dân cư khu vực thành phố, đô thị và tạo sự lan tỏa; ứng dụng công nghệ 4.0 để đổi mới, phát triển hạ tầng thanh toán, cung ứng dịch vụ TTKDTM an toàn, tiện ích; đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (Ảnh: Báo Tiền Phong).

Ông Dũng cho biết thời gian qua, NHNN đã xây dựng khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển TTKDTM. Các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cũng được chỉ đạo nghiên cứu, áp dụng các chính sách ưu đãi hoặc miễn giảm phí đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, NHNN cũng thường xuyên có những chỉ đạo đối với các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán; hướng dẫn việc tra soát, khiếu nại; tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cũng tại hội thảo, đại diện các ngân hàng, trung gian thanh toán đều khẳng định TTKDTM ngày càng phổ biến tại Việt Nam. "Xu hướng thanh toán đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các phương tiện điện tử thay thế cho tiền mặt", ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT NAPAS, nhấn mạnh.