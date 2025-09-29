Ngân hàng ngoại HSBC và Shinhan tại Việt Nam báo lãi giảm

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025. Báo cáo ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 2.888 tỷ đồng, thấp hơn mức 3.179 tỷ đồng cùng kỳ.

Ngoài ra, lãi thuần từ dịch vụ giảm hơn 10%, trong khi hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận khoản lỗ hơn 1,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số mảng ghi nhận kết quả tích cực. Cụ thể, hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về 517 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh khác đạt 133 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 5%.

Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động tăng mạnh hơn 12% lên 1.865 tỷ đồng, dù ngân hàng đã cắt giảm gần 70% chi phí dự phòng rủi ro so với cùng kỳ.

Kết quả lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HSBC đã giảm đáng kể. Nửa đầu năm, ngân hàng này báo lãi trước thuế đạt hơn 2.030 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của HSBC đạt 134.062 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng gần 108.800 tỷ đồng, giảm gần 5%. Dư nợ cho vay khách hàng cũng giảm gần 5%, còn hơn 65.559 tỷ đồng.

Ngân hàng ngoại HSBC và Shinhan tại Việt Nam báo lợi nhuận giảm (Ảnh: DT).

Một ngân hàng ngoại khác là Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank Việt Nam) cũng đã công bố báo cáo tài chính bán niên 2025 với lợi nhuận sụt giảm.

Trong kỳ, ngân hàng này cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 8%, đạt 3.923 tỷ đồng. Dù hoạt động ngoại hối và đầu tư chứng khoán cải thiện song khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế Shinhan Bank chỉ đạt 2.786 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Shinhan đạt 207.177 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 7% so với cuối năm 2024, còn tiền gửi khách hàng tăng hơn 6%.

Tình hình này đi ngược với bức tranh chung của khối ngân hàng trong nước. Thống kê 27 ngân hàng trong nước niêm yết trên sàn chứng khoán, quý II/2025 tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 89.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh, thu hồi nợ xấu tích cực và chi phí tín dụng ổn định.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng này đạt 172.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16%.