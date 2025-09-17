Ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, đồng hành phục hồi và tăng trưởng bền vững

Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phục hồi và bứt phá

Ngành ngân hàng từ lâu đã được ví như “hệ tuần hoàn” của nền kinh tế, đảm bảo dòng vốn được luân chuyển nhịp nhàng đến từng doanh nghiệp, hộ gia đình và lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Theo thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tính đến ngày 18/6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 16,73 triệu tỷ đồng, tăng 7,14% so với cuối năm 2024; tăng 18,71% so với cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ năm 2024, dư nợ tín dụng tăng 3,87% so với tháng 12/2023). Đây là mức tăng trưởng tín dụng khá tích cực trong bối cảnh nền kinh tế đang nỗ lực phục hồi và tăng tốc.

Đặc biệt, so với mức tăng của cùng kỳ năm 2024, đây là bước cải thiện rõ rệt về tốc độ và quy mô tín dụng, thể hiện nỗ lực chính sách đồng bộ và niềm tin ngày càng gia tăng vào triển vọng phục hồi kinh tế.

Bên cạnh vai trò cung ứng vốn, các ngân hàng còn chủ động giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 1,5 điểm % so với cuối năm 2023, qua đó chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân. Chính sách tín dụng xanh, tín dụng cho năng lượng tái tạo và dự án bền vững cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Chuyển đổi số ngân hàng là động lực quan trọng. Theo báo cáo của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), trong 6 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng khá: Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 11,3 tỷ giao dịch với giá trị đạt trên 169 triệu tỷ đồng (tăng 45,43% về số lượng và 25,52% về giá trị).

Sự đồng hành của ngành ngân hàng trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng GDP, với tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2025 đạt 7,52%, theo Tổng cục Thống kê.

Ngân hàng không chỉ là huyết mạch vận hành nền kinh tế, mà còn là bệ đỡ vững chắc để doanh nghiệp và xã hội cùng hướng tới một tương lai phát triển bền vững, hội nhập toàn cầu.

Trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) (Ảnh: VietinBank).

VietinBank luôn tích cực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, từ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI cho đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước. Không chỉ hỗ trợ về vốn, VietinBank còn tiên phong triển khai nhiều giải pháp tài chính toàn diện để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo đó, ngân hàng chủ động và có trách nhiệm triển khai các chương trình tín dụng, gói tín dụng, chính sách miễn, giảm lãi, phí, qua đó giúp hàng loạt doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào việc cụ thể hóa chủ trương phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân - “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” theo chủ trương của Đảng.

Đồng thời, VietinBank từng bước thực thi chiến lược phát triển bền vững, thông qua thúc đẩy tín dụng trong các lĩnh vực năng lượng xanh, xuất khẩu xanh, công trình xanh, mang lại lợi ích môi trường, xã hội nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi xanh của quốc gia.