Ngân hàng đầu tiên thông báo giao dịch vàng miếng thương hiệu riêng

Trên website, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) phát đi thông báo điều khoản quy định giao dịch mua, bán vàng miếng tại ACB, hiệu lực từ ngày 10/10. Loại vàng được giao dịch là vàng miếng 9999 thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ngân hàng quy định và cập nhật trong từng thời kỳ.

Ngân hàng này nêu phương thức thanh toán là bằng đồng Việt Nam, qua tài khoản thanh toán bằng VND của khách mở tại các ngân hàng. Người mua được giao vàng trong ngày hoặc trong 2 ngày làm việc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trước đó, tại cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) cũng công bố kế hoạch tham gia thị trường vàng.

Ngân hàng này nêu, Nghị định 232 đã mở ra cơ hội để các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp vàng bạc có tiềm lực tài chính được phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng. Trước đây, ngân hàng từng tham gia lĩnh vực vàng nhưng đã tạm dừng trong những năm gần đây. Ngân hàng này nêu đang tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu và nghiên cứu chế tác vàng miếng mang thương hiệu ngân hàng.

Nghị định số 232/2025 sửa một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, sẽ có hiệu lực từ ngày 10/10.

Nghị định này bổ sung khoản 10 Điều 4 của Nghị định số 24/2012 về thanh toán mua, bán vàng. Cụ thể, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài"

Việc bổ sung quy định nêu trên để đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng nhưng không tạo thêm nghĩa vụ của khách hàng do việc xác thực đã được thực hiện khi khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định này cũng nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Theo Nghị định số 232, các doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng là 50.000 tỷ đồng. Các đơn vị này phải trong danh sách đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp giấy phép kinh doanh mua, bán kim loại quý, không bị xử phạt hoặc đã khắc phục xong nếu vi phạm.

Hiện có 38 doanh nghiệp, ngân hàng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, tính theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, chỉ một số doanh nghiệp "đầu ngành" có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên như PNJ, DOJI, SJC.

Song song, có 8 ngân hàng có vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, VPBank, Techcombank, MB và ACB.