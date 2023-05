Nếu Mỹ vỡ nợ, giá vàng có thể lấy lại mốc 2.000 USD

Vàng vẫn ở mức thấp

Kết thúc ngày 23/5, giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội được niêm yết ở 66,55-67,15 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 50.000 đồng mỗi chiều so với thời điểm mở cửa phiên. Chênh lệch giá 2 chiều mua - bán là 600.000 đồng. Vàng trong nước giảm cùng chiều thế giới.

Giá vàng giao ngay trên Kitco sáng nay đạt 1.976,1 USD/ounce, tăng 5 USD so với giá đóng cửa phiên liền trước. Hôm qua, có thời điểm giá vàng tụt sâu xuống 1.955 USD, sau đó mới phục hồi trở lại. Dù chưa thể lấy lại ngưỡng kháng cự quan trọng, kim loại quý đã có mức phục hồi đáng kể nhờ lực bắt đáy của giới đầu tư.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, giá vàng trong nước đang đắt hơn thế giới 11 triệu đồng/lượng.

Vàng giao dịch thận trọng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng có động lực tăng trở lại trong bối cảnh giới đầu tư vẫn đánh cược về trung và dài hạn đồng USD sẽ giảm giá khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bước vào thời kỳ nới lỏng tiền tệ, sau 10 lần tăng lãi suất liên tiếp trong 14 tháng qua.

Theo dữ liệu của CME Group - sàn giao dịch có trụ sở tại Chicago (Mỹ), có hơn 40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 6. Trước đó, các thị trường đang dự báo có 80,1% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới.

Michael Langford - Giám đốc AirGuide - công ty chuyên về tư vấn - cho rằng những rủi ro với thị trường vàng dường như đang giảm bớt khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát đi tín hiệu có thể đã đến lúc tạm dừng tăng lãi suất.

Tuy nhiên, biến động của giá vàng cũng phụ thuộc vào kết quả đàm phán về nợ công của Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy hôm qua đã có cuộc đàm phán về gia hạn trần nợ công của Mỹ, song chưa đi đến thỏa thuận.

Vàng được dự báo có thể lên trở lại ngưỡng 1.990-2.000 USD/ounce nếu Mỹ vỡ nợ.

USD ngày càng mạnh

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - sáng nay đạt 103,4 điểm - tăng 0,36% so với trước đó, hiện ở vùng giá cao nếu so với 2 tháng trở lại đây. Trong 2 tuần qua, chỉ số này đã tăng hơn 2%. Đây là điều trái ngược so với tình hình ảm đạm thời điểm đầu năm.

Kết thúc hôm qua, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở 23.670 đồng/USD, giảm 14 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.854 đồng/USD và giá sàn là 22.486 đồng/USD.

Ngân hàng thương mại tăng 10-20 đồng giá niêm yết USD. Ngân hàng lớn giao dịch đồng bạc xanh phổ biến ở 23.260-23.630 đồng/USD (mua - bán). Còn tại ngân hàng cổ phần, giá là 23.240-23.620 đồng/USD (mua - bán). Chênh lệch giữa giá mua và bán là khoảng 300-400 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD ở 23.380-23.480 đồng/USD (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều là 100 đồng.