Netflix vừa có thương vụ lịch sử, trở thành gã khổng lồ thống trị Hollywood

Netflix chính thức thông báo đã đạt được thỏa thuận mua lại tài sản phim ảnh và phát trực tuyến của Warner Bros Discovery (WBD) với giá trị 72 tỷ USD. Quyết định này giúp Netflix kiểm soát một trong những xưởng phim nổi tiếng nhất Hollywood, đồng thời định hình lại toàn bộ ngành giải trí toàn cầu.

Với mức định giá 27,75 USD mỗi cổ phần WBD, thương vụ kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu đạt tổng giá trị doanh nghiệp lên đến 82,7 tỷ USD.

Từ một công ty cho thuê DVD nhỏ bé cách đây gần 3 thập kỷ, Netflix giờ đây đã chính thức khẳng định vị thế thống trị tại Hollywood. Thương vụ này mang về cho Netflix kho tàng nội dung đáng "mơ ước" nhất, bao gồm các thương hiệu đình đám như Harry Potter, Batman, The Sopranos và Game of Thrones cùng toàn bộ doanh nghiệp phát trực tuyến và các chương trình cao cấp của HBO.

Logo Netflix và Warner Bros Discovery (Ảnh: Time).

Trong khi đó, Warner Bros Discovery sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tách riêng các mạng truyền hình cáp CNN, Discovery và Turner thành công ty độc lập trước khi chuyển giao mảng xưởng phim và phát trực tuyến cho Netflix.

Câu chuyện này không chỉ đơn thuần là việc sáp nhập mà còn là cuộc hội ngộ giữa 2 tay chơi của ngành giải trí. Một bên là Netflix - gã khổng lồ phát trực tuyến đã làm thay đổi cục diện truyền thông toàn cầu, bên kia là Warner Bros - xưởng phim danh tiếng với kho tàng vô giá bao gồm The Wizard of Oz, vũ trụ Harry Potter và thế giới DC Comics.

"Tôi biết một số người trong các bạn ngạc nhiên khi chúng tôi thực hiện thương vụ mua lại này và tôi hoàn toàn hiểu tại sao. Qua nhiều năm, chúng tôi được biết đến là những người xây dựng, không phải người đi thâu tóm", ông Ted Sarandos, CEO của Netflix, chia sẻ trong cuộc họp với nhà đầu tư.

Về cơ cấu thanh toán, mỗi cổ đông Warner Bros Discovery sẽ nhận 23,25 USD tiền mặt và 4,5 USD cổ phiếu Netflix cho mỗi cổ phần WBD. Để đảm bảo thương vụ, Netflix cam kết trả phí bồi thường 5,8 tỷ USD nếu giao dịch thất bại. Còn Warner Bros Discovery sẽ chịu mức phí 2,8 tỷ USD nếu tự hủy bỏ để theo đuổi thương vụ khác.