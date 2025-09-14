Nesto Việt Nam tài trợ đội tuyển xe đạp quốc gia tại Tour of Poyang Lake 2025

Xe đạp Nesto là thương hiệu xe đạp thể thao uy tín quốc tế với nhiều mẫu mã xe đạp từ dân dụng đến chuyên nghiệp. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, tại thị trường Việt Nam, các mẫu xe Nesto ngày càng khẳng định được vị thế vững chắc trên các đường đua chuyên nghiệp.

Khung xe Nesto model Ostrich là mẫu khung được chế tạo từ vật liệu carbon T800 cao cấp, nổi bật với sự cân bằng giữa độ cứng, độ bền và trọng lượng nhẹ chỉ 1.720g, linh hoạt nhưng chắc chắc, đã cùng các vận động viên xe đạp tạo nên nhiều dấu ấn trong mùa giải 2025.

Tiếp nối thành công của mùa giải 2025, trong tháng 9, tại cơ sở Nesto Brand Shop - Hellobike tại Hà Nội, xe đạp Nesto Việt Nam trở thành nhà tài trợ cho đội tuyển xe đạp Việt Nam, cung cấp trang thiết bị cho đội, đánh dấu cột mốc sự hợp tác đầu tiên của thương hiệu Nesto với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam.

Ngoài ra, để hỗ trợ các VĐV góp mặt trong giải đua quốc tế Tour of Poyang Lake, thương hiệu Nesto cũng tài trợ cho các VĐV 4 vé máy bay khứ hồi. Đây không chỉ là sự đóng góp vật chất, mà còn sự quan tâm tích cực, đồng lòng cho sự phát triển thể thao xe đạp Việt. Nesto mong muốn chia sẻ đam mê, tiếp năng lượng hướng đến thành công quốc tế.

Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ đội tuyển quốc gia (Ảnh: Nesto Bikes Việt Nam).

Tour of Poyang Lake - Sân chơi thách thức cho đội tuyển Việt Nam

Tour of Poyang Lake là cuộc thi đua xe đạp đường trường uy tín và khắc nghiệt của châu Á. Giải thuộc hệ thống UCI Asia Tour 2.2, thu hút các đội từ châu lục thi đấu. Diễn ra trong khoảng từ giữa đến cuối tháng 9 hàng năm với tổng số 11 chặng, 937,1km địa hình quanh hồ Poyang đầy thách thức.

Việc góp mặt tại Tour of Poyang Lake không chỉ mang lại cơ hội cọ xát cho các tay đua Việt Nam với hàng chục đội mạnh từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, mà còn là bước đi quan trọng để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, khẳng định màu cờ sắc áo.

Đồng thời đây cũng là một giải đấu quan trọng của các vận động viên đội tuyển trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển xe đạp Việt Nam cho SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12.

Các vận động viên trên đường đua (Ảnh: Nesto Bikes Việt Nam).

Đội tuyển xe đạp Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho giải đấu (Ảnh: Nesto Bikes Việt Nam).

Thông qua hỗ trợ khung xe chất lượng và thiết kế chuyên biệt cho đội tuyển từ Nesto, các tuyển thủ Việt Nam không chỉ có phương tiện thi đấu đáng tin cậy mà còn mang đến tinh thần vững vàng với hình ảnh đồng bộ riêng “màu cờ sắc áo” Việt Nam khi bước vào tranh tài quốc tế

Khẳng định cam kết đồng hành

Nesto theo đuổi triết lý sản phẩm “Lighter - Faster - Stronger” - Nhẹ, nhanh, mạnh mẽ hơn - mục tiêu không ngừng khai phá để tạo ra chiếc xe đạp tối ưu dành cho người Việt, bằng tinh thần sáng tạo và đổi mới.

Nesto Ostrich - mẫu khung xe đạp được đội tuyển Việt Nam lựa chọn đồng hành (Ảnh: Nesto Bikes Việt Nam).

“Không chỉ sản xuất xe đạp, chúng tôi còn luôn mong muốn lan tỏa giá trị, tinh thần của những chiếc xe đạp tới mọi người và đồng hành cùng các VĐV viết tiếp câu chuyện của thể thao nước nhà”, ông Vũ Văn Thụy - đại diện của Nesto Việt Nam nhấn mạnh.

Vì thế, để tiếp thêm sức mạnh và cổ vũ tinh thần cho các chiến binh đội tuyển Việt Nam trước ngày thi đấu, ngày 11/9, xe đạp Nesto đã tổ chức Lễ động viên xuất quân cùng đội tuyển xe đạp quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia - cơ sở Mũi Né.

Sự kiện tài trợ lần này là minh chứng cho sứ mệnh của Nesto: Không đơn thuần là sản xuất xe, mà là đồng hành cùng cộng đồng - từ những người đạp xe nghiệp dư phong trào đến vận động viên chuyên nghiệp. Việc hỗ trợ đội tuyển Việt Nam hướng tới một giải đấu quốc tế cho thấy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) mà Nesto theo đuổi nghiêm túc và tâm huyết.

Buổi động viên xuất quân (Ảnh: Nesto Bikes Việt Nam).

Với chiến lược đồng hành cùng đội tuyển quốc gia, Nesto không chỉ một lần nữa khẳng định chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, mà còn khơi dậy niềm tự hào quốc gia qua từng vòng quay bánh xe. Với sự kết hợp này, đội tuyển có thể kỳ vọng vào một thành tích đầy bất ngờ của các chiến binh xe đạp Việt trong giải đấu quốc tế sắp tới.