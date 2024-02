Nâng cấp ứng dụng, KBank vượt 1,14 triệu người dùng

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà Nước, năm 2023, lượng tiền gửi trong hệ thống ghi nhận đạt kỷ lục hơn 13,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền gửi của KBank Việt Nam tính đến cuối năm 2023 là 574,3 tỷ đồng, tăng hơn 50 lần so với năm 2022. Đây là đóng góp đáng kể của một ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam chỉ mới 2 năm.

Điểm sáng từ ngân hàng KBank

Đầu năm 2021, ngân hàng top 3 Thái Lan KBank (Kasikornbank) đến thị trường Việt Nam với chi nhánh đầu tiên đặt tại TPHCM. Hiện KBank là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Gia nhập thị trường trong bối cảnh Covid-19 phức tạp và biến động kinh tế, KBank đã tập trung số hóa dịch vụ nhằm hạn chế chi phí và tối ưu thời gian sử dụng cho người dùng Việt.

Ngoài ra, KBank cũng ưu tiên phát triển các sản phẩm tài chính thông dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở đa phân khúc, cụ thể là cho vay, thanh toán trực tuyến, tài khoản ngân hàng lưu hành nội địa, thanh toán quốc tế,... Trong đó, dịch vụ gửi tiết kiệm online nổi bật lên như sản phẩm được người dùng Việt Nam ưa chuộng tại KBank.

Dịch vụ gửi tiết kiệm với đa dạng kỳ hạn và lãi suất tốt được yêu thích tại KBank (Ảnh: KBank).

Hiện tại, KBank cung cấp các gói gửi tiết kiệm theo nhiều kỳ hạn và mức lãi suất. Khách hàng có thể lựa chọn gửi tiết kiệm trong vòng từ một đến 36 tháng, với số tiền gửi ban đầu tối thiểu một triệu đồng. KBank cũng hỗ trợ gia hạn tự động các gói gửi tiết kiệm vì sự tiện lợi tối ưu cho khách hàng.

Khách hàng có thể mở tài khoản tiết kiệm dễ dàng qua ứng dụng K PLUS Vietnam của KBank, mà không cần đến trụ sở giao dịch. Sở hữu giao diện thân thiện, hệ thống thông tin rõ ràng cùng công nghệ xác thực eKYC nghiêm ngặt, K PLUS Vietnam giúp quá trình gửi tiết kiệm của người tiêu dùng Việt thuận tiện và an toàn hơn.

Dùng chất lượng sản phẩm và dịch vụ số để thu hút khách hàng

Khi các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm, KBank vẫn kiên định duy trì mức lãi suất ổn định, thấp nhất 4,5%/năm. Điển hình là chương trình gửi tiết kiệm "Lucky Money Savings" được triển khai từ hôm nay đến 31/3 cho khách hàng được hưởng lãi suất 4,5% với kỳ hạn 12 tháng, áp dụng hoàn 0,5% trên số tiền gửi cho 5.000 người hợp lệ đầu tiên (theo điều kiện và điều khoản riêng của ngân hàng).

Hiện người dùng Việt đã có thể đăng ký chương trình "Lucky Money Savings" qua ứng dụng K PLUS Vietnam. Ứng dụng này hiện thu hút 1,14 triệu người dùng chỉ sau 2 năm.

Chương trình mới ra mắt của KBank "Lucky Money Savings" (Ảnh: KBank).

Hướng đến trở thành ngân hàng số nổi bật về bảo mật thông tin

Một trong những định hướng nổi bật của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2024 chính là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường bảo đảm an ninh và an toàn trong các giao dịch trực tuyến.

Tiếp nối khuyến nghị từ Ngân hàng Nhà nước, KBank không ngừng phát triển các sản phẩm và dịch vụ số, tích hợp trên một ứng dụng K PLUS Vietnam. Ngoài ra, KBank liên tục lắng nghe phản hồi từ thị trường về K PLUS Vietnam, từ đó nỗ lực cải tiến và nâng cấp ứng dụng để ngày càng tăng chỉ số hài lòng của khách hàng.

Tập đoàn công nghệ KASIKORN Business Technology (KBTG) chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển K PLUS Vietnam (Ảnh: KBank).

Ông Chatuporn Boozaya-angool, Tổng giám đốc ngân hàng KBank TPHCM, cho biết vào năm 2024, KBank hướng đến trở thành nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ số nổi bật bởi tiêu chuẩn an toàn và mức độ bảo mật cao nhất. Đối với KBank, cam kết bảo vệ cuộc sống tài chính của khách hàng Việt chính là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển.

KBank Việt Nam - ngân hàng hàng đầu quốc tế - là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất Việt Nam, với các sản phẩm và dịch vụ tài chính được số hóa mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng địa phương, bao gồm các doanh nghiệp Thái Lan và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Cụ thể, KBank Việt Nam đã hoàn thiện bộ sản phẩm tài chính toàn diện tại chi nhánh TPHCM, nổi bật là dịch vụ cho vay thương mại quốc tế, trong nước, quản lý tiền mặt doanh nghiệp, tiền gửi, cho vay cá nhân,...

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ tại KBank Việt Nam, độc giả liên hệ các kênh chính thức:

Fanpage: KBank Vietnam

Website: https://www.kasikornbank.com.vn

Tìm hiểu thêm về chương trình "Lucky Money Savings" tại: https://www.kasikornbank.com.vn/VN/personal/deposit/fixed-deposit/Pages/accumulativesavings.aspx