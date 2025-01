Mức sống tối thiểu người Việt khoảng 1,8 triệu đồng/tháng, thu nhập ra sao?

Thu nhập bình quân đầu người đạt 5,4 triệu đồng/người/tháng

Tổng cục Thống kê dẫn kết quả sơ bộ từ Khảo sát mức sống dân cư năm 2024 cho hay, tình hình thu nhập và đời sống của hộ dân cư trong năm qua đã được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2024 đạt khoảng 5,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,8% so với năm 2023.

Mức sống tối thiểu của người dân Việt Nam sơ bộ năm 2024 khoảng 1,8 triệu đồng/người/tháng, trong đó khu vực thành thị khoảng 2,3 triệu đồng/người/tháng và khu vực nông thôn khoảng 1,7 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ nghèo tiếp cận đa chiều năm 2024 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) ước khoảng 2,4%, giảm 1 điểm phần trăm so với năm 2023.

Hơn 96% hộ dân đánh giá có thu nhập không thay đổi và tăng lên so với năm trước (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trong tháng 12/2024, tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập không thay đổi và tăng lên so với năm trước là 96,3%, (tăng 0,1 điểm phần trăm so với kỳ báo cáo tháng 11/2024 và tăng 2,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước); tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm và không biết là 3,7%.

Dân số trung bình của Việt Nam năm 2024 là 101,3 triệu người, tăng hơn 1 triệu người, tương đương tăng 1,03% so với năm 2023. Trong tổng số, dân số thành thị đạt 39 triệu người, chiếm 38,5%; dân số nông thôn đạt 62,3 triệu người, chiếm 61,5%. Dân số nam là 50,6 triệu người, chiếm 49,9% và nữ là 50,7 triệu người, chiếm 50,1%. Tỷ số giới tính của dân số năm 2024 là 99,2 nam/100 nữ.

Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 9,3 triệu đồng/tháng

Tình hình lao động, việc làm quý IV/2024 được đánh giá có nhiều dấu hiệu khởi sắc so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước; tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý IV/2024 ước tính là 53,2 triệu người, tăng 390.100 người so với quý trước và tăng 625.300 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý IV/2024 là 69%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm 2024, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,9%, không đổi so với năm trước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2024 là 28,3%, tăng 1,1 điểm phần trăm.

Lao động có việc làm trong năm vừa qua là 51,9 triệu người, tăng 585.100 người (tương ứng tăng 1,1%) so với năm trước. Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 846.800 người, giảm 74.400 người so với năm trước tương ứng tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,84%, giảm 0,18 điểm phần trăm. Trong đó, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,28%, giảm 0,32 điểm phần trăm; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,2%, giảm 0,07 điểm phần trăm.

Thu nhập bình quân của lao động quý IV/2024 ở mức 8,2 triệu đồng/tháng, tăng 550.000 đồng so với quý III/2024 và tăng 890.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung năm 2024, thu nhập bình quân của lao động là 7,7 triệu đồng/tháng, tăng 8,6%, tương ứng tăng 610.000 đồng so với năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 8,7 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,5 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 9,3 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,7 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng là 4,1%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với năm trước.

Lao động làm công việc trong năm 2024 ghi nhận ở con số 3,8 triệu người, tăng 78.600 người so với năm 2023. Lao động tự sản tự tiêu là nữ giới chiếm 63,8%.