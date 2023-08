Mưa to mấy ngày liền, nước ở hồ thủy điện dâng cao đến mức nào?

Báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết ngày 3/8, lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, tăng; khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nhiều, giảm nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ thấp, tăng nhẹ; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp, giảm nhẹ so với 2/8.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ thấp, tăng nhẹ; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ; khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng.

Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên có mực nước cao (Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng).

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Khu vực Bắc Trung Bộ đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Đa phần mực nước ở các hồ thủy điện đang giữ ở mức ổn định (Ảnh: Hữu Nghị).

Hiện tại, chỉ còn hồ Thác Bà, Bản Vẽ, Hủa Na ở mực nước thấp. Tại miền Bắc, mực nước hồ Lai Châu (mực nước hồ/mực nước chết): 291,54m/265m, hồ Sơn La: 194,53m/175m, hồ Hòa Bình: 96,88m/80m (quy định mực nước tối thiểu là 81,9m), hồ Tuyên Quang: 101,5m/90m (quy định tối thiểu: 90,7m), hồ Bản Chát: 450,82m/431m.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, hồ Trung Sơn: 149,19m/150m (quy định tối thiểu: 150,7m), hồ Bản Vẽ: 157,79m/155m (quy định tối thiểu: 169,7m đến 174m), hồ Hủa Na: 217,36m/215m (quy định tối thiểu: 219,5m), hồ Bình Điền: 60,1m/53m (quy định tối thiểu: 65,8m đến 67,9m), hồ Hương Điền:49,1m/46m (quy định tối thiểu: 49,1m đến 50,4m).

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về 24 giờ tới tại các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/8, thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to. Một số nơi mưa rất to kèm nguy cơ dông, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to. Một số nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vừa, mưa to; phía nam mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Gió tây nam cấp 2-3.

Chuyên gia dự báo từ ngày 4/8, mưa lớn ở các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.