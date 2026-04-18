MSB thu giữ hàng trăm tài sản của FLC để “siết nợ” Bamboo Airways

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) mới đây phát đi thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) nhằm xử lý thu hồi nợ theo các hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Theo nội dung thông báo, nguyên nhân thu giữ xuất phát từ việc doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Căn cứ các điều khoản tại hợp đồng thế chấp và quy định pháp luật hiện hành, ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi khoản vay.

Danh mục tài sản bị thu giữ bao gồm hàng trăm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại nhiều địa phương.

Cụ thể, có 207 tài sản đứng tên Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tại khu biệt thự thuộc Khu phức hợp Đak Đoa (Gia Lai); 169 tài sản đứng tên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định tại phân khu số 6, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định); cùng 10 tài sản tại Khu đô thị du lịch sinh thái FLC ở Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Ngoài ra, một tài sản khác cũng nằm trong diện thu giữ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Ia Kring, TP Pleiku (Gia Lai), theo giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp năm 2019, đứng tên Tập đoàn FLC.

Thời gian thu giữ dự kiến được thực hiện sau ngày 10/5, tại nơi có các tài sản nêu trên.

Hồi đầu tháng, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng cho biết sẽ thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu tại Bamboo Airways sau khi bên vay và bên bảo đảm không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo yêu cầu.

Theo thông báo, tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 86.300m2, trong đó gồm 86.267m2 đất ở nông thôn và hơn 41 m2 đất ở đô thị. Các tài sản này thuộc 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Khu đất nằm tại Khu C - khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đăk Đoa, xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 9/9/2021.

Chủ sở hữu tài sản là Tập đoàn FLC. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 27/7/2071, hình thức sử dụng riêng, nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Các tài sản này được thế chấp theo hợp đồng ký ngày 27/10/2021, đã được công chứng tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Gia Lai.

Sacombank cho biết đã gửi thông báo yêu cầu bên vay và bên bảo đảm tự nguyện bàn giao tài sản trước ngày 27/3 song 2 bên không thực hiện. Do đó, ngân hàng quyết định thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý nợ. Thời gian thu giữ dự kiến từ ngày 22/4 đến 22/6 tại nơi có tài sản đảm bảo.